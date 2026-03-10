В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Более 200 женщин и детей погибли в Иране в ходе конфликта с США и Израилем, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

По словам Мохаджерани, под удары попали несколько десятков объектов здравоохранения - это, по озвученным ею цифрам, - порядка 100 объектов, а также 16 машин и вертолет скорой помощи, погибли 11 медицинских работников.