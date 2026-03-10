Рейтинг@Mail.ru
В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей, пишут СМИ
12:03 10.03.2026 (обновлено: 13:37 10.03.2026)
В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей, пишут СМИ
В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей, пишут СМИ
Более 200 женщин и детей погибли в Иране в ходе конфликта с США и Израилем, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T12:03:00+03:00
2026-03-10T13:37:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей, пишут СМИ

Mehr: в ходе конфликта в Иране с США и Израилем погибли более 200 женщин и детей

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара в Тегеране, Иран
Дым на месте удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Более 200 женщин и детей погибли в Иране в ходе конфликта с США и Израилем, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"В ходе атак 206 женщин и детей погибли", - сказала Мохаджерани, чьи слова приводит агентство Mehr.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
Вчера, 11:59
Она не озвучила общих данных по жертвам конфликта, однако постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявлял о более чем 1,3 тысячи погибших.
По словам Мохаджерани, под удары попали несколько десятков объектов здравоохранения - это, по озвученным ею цифрам, - порядка 100 объектов, а также 16 машин и вертолет скорой помощи, погибли 11 медицинских работников.
Ранее глава иранского Красного полумесяца Пирхосейн Куливанд также заявил, что более 13,5 тысячи гражданских объектов в Иране получили повреждения во ходе конфликта с США и Израилем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Обломки снаряда, которым, предположительно, был нанесен удар по школе в Иране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Маркировка США была на снаряде с места удара по школе в Иране, пишут СМИ
Вчера, 09:11
 
В миреИранСШАИзраильАмир Саид ИраваниООНКрасный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
