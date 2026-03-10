Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
11:54 10.03.2026 (обновлено: 11:58 10.03.2026)
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
в мире
иран
тегеран (город)
сша
мохаммад-багер галибаф
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, тегеран (город), сша, мохаммад-багер галибаф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Мохаммад-Багер Галибаф, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
© REUTERS / Stringer
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Иран не пойдет на прекращение огня, пока не преподаст урок нападавшим так, чтобы они более не думали о повторных военных действиях в отношении Тегерана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы категорически не стремимся к прекращению огня. Убеждены, что агрессора надо ударить по лицу, чтобы он усвоил урок и не никогда более не думал об агрессии в отношении Ирана", - написал он в соцсети X.

По его словам, Иран намерен разбить круг "война-переговоры-перемирие и затем снова война".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
