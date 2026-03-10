https://ria.ru/20260310/iran-2079656637.html
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
Иран не пойдет на прекращение огня, пока не преподаст урок нападавшим так, чтобы они более не думали о повторных военных действиях в отношении Тегерана, заявил... РИА Новости, 10.03.2026
Спикер парламента Ирана назвал условие для прекращения огня
Галибаф: Иран не пойдет на прекращение огня, пока не преподаст урок нападавшим