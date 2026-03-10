Рейтинг@Mail.ru
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk - РИА Новости, 10.03.2026
11:24 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/iran-2079649897.html
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk - РИА Новости, 10.03.2026
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk
Газета New York Times назвала неверными заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk, так как для передачи их из третьих стран необходимо согласие госдепа США. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:24:00+03:00
2026-03-10T11:24:00+03:00
в мире
иран
сша
великобритания
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981152981_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_0a35af321c5920be4c839f61a9cc2f6f.jpg
https://ria.ru/20260310/amerika-2079614872.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
иран
сша
великобритания
в мире, иран, сша, великобритания, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Великобритания, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk

NYT: у Ирана нет ракет Tomahawk, для их передачи нужно разрешение Госдепа

© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Газета New York Times назвала неверными заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk, так как для передачи их из третьих стран необходимо согласие госдепа США.
Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Иран якобы имеет такие ракеты и что подобные вооружения есть и у других стран, которые приобрели их у США.
Истребитель F/A-18E Super Hornet готовится к взлету с авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ рассказали, сколько США потратили за первые два дня операции в Иране
Вчера, 09:21
"На самом деле у Ирана нет ракет Tomahawk. Любая страна, которой США продали такие ракеты, должна получить разрешение государственного департамента перед тем, как передать их третьей стороне, например Ирану", - говорится в публикации New York Times.
По данным газеты, кроме США такими ракетами обладают лишь Великобритания и Австралия, тогда как Япония и Нидерланды только заключили соглашения о их покупке.
Издание также подчеркивает, что даже если бы Иран каким-то образом получил такую ракету, ему было бы крайне сложно её использовать, поскольку для программирования маршрута и запуска Tomahawk требуется специализированное оборудование и совместимые пусковые установки.
При этом Иран разработал собственные крылатые ракеты для поражения наземных целей, однако они заметно отличаются от Tomahawk по конструкции и внешнему виду, пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАВеликобританияДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
