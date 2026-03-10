https://ria.ru/20260310/iran-2079649897.html
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk - РИА Новости, 10.03.2026
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk
Газета New York Times назвала неверными заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk, так как для передачи их из третьих стран необходимо согласие госдепа США. РИА Новости, 10.03.2026
NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk
NYT: у Ирана нет ракет Tomahawk, для их передачи нужно разрешение Госдепа
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости.
Газета New York Times
назвала неверными заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk, так как для передачи их из третьих стран необходимо согласие госдепа США.
Накануне президент США Дональд Трамп
, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Иран
якобы имеет такие ракеты и что подобные вооружения есть и у других стран, которые приобрели их у США.
"На самом деле у Ирана нет ракет Tomahawk. Любая страна, которой США продали такие ракеты, должна получить разрешение государственного департамента перед тем, как передать их третьей стороне, например Ирану", - говорится в публикации New York Times.
По данным газеты, кроме США такими ракетами обладают лишь Великобритания
и Австралия
, тогда как Япония
и Нидерланды
только заключили соглашения о их покупке.
Издание также подчеркивает, что даже если бы Иран каким-то образом получил такую ракету, ему было бы крайне сложно её использовать, поскольку для программирования маршрута и запуска Tomahawk требуется специализированное оборудование и совместимые пусковые установки.
При этом Иран разработал собственные крылатые ракеты для поражения наземных целей, однако они заметно отличаются от Tomahawk по конструкции и внешнему виду, пишет газета.