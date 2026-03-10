NYT опровергла заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Газета Газета New York Times назвала неверными заявления о наличии у Ирана ракет Tomahawk, так как для передачи их из третьих стран необходимо согласие госдепа США.

Накануне президент США Дональд Трамп , отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Иран якобы имеет такие ракеты и что подобные вооружения есть и у других стран, которые приобрели их у США.

"На самом деле у Ирана нет ракет Tomahawk. Любая страна, которой США продали такие ракеты, должна получить разрешение государственного департамента перед тем, как передать их третьей стороне, например Ирану", - говорится в публикации New York Times.

По данным газеты, кроме США такими ракетами обладают лишь Великобритания Австралия , тогда как Япония Нидерланды только заключили соглашения о их покупке.

Издание также подчеркивает, что даже если бы Иран каким-то образом получил такую ракету, ему было бы крайне сложно её использовать, поскольку для программирования маршрута и запуска Tomahawk требуется специализированное оборудование и совместимые пусковые установки.