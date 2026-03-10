https://ria.ru/20260310/iran-2079646181.html
В Иране почти десять дней отсутствует интернет
Интернет в Иране практически полностью отключен более 240 часов, или 10 дней, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. РИА Новости, 10.03.2026
NetBlocks: в Иране более 240 часов отключен интернет