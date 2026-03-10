Рейтинг@Mail.ru
Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам - РИА Новости, 10.03.2026
11:00 10.03.2026
Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам
Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам - РИА Новости, 10.03.2026
Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам
Власти Ирана стабилизировали ситуацию после ударов по нефтехранилищам, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам

Мохаджерани: Иран стабилизировал ситуацию после ударов по нефтехранилищам

© REUTERS / StringerДым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Власти Ирана стабилизировали ситуацию после ударов по нефтехранилищам, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нанесение ударов по нефтехранилищам в Иране равносильны химической войне против иранских граждан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Огромный риск". На Западе заявили об угрозе для Трампа из-за Ирана
Вчера, 10:46
"Нашим коллегам из нефтяного сектора удалось быстро вернуть ситуацию в стабильное русло", - сказала, в свою очередь, Мохаджерани в ходе брифинга, отрывок которого опубликовало агентство IRNA.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам в ночь на 8 марта. Иранский Красный полумесяц после этого предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений. Корреспондент РИА Новости в Тегеране наблюдал в тот день густой черный дым над городом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
 
В миреИранТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
