Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Власти Ирана стабилизировали ситуацию после ударов по нефтехранилищам, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нанесение ударов по нефтехранилищам в Иране равносильны химической войне против иранских граждан.
"Нашим коллегам из нефтяного сектора удалось быстро вернуть ситуацию в стабильное русло", - сказала, в свою очередь, Мохаджерани в ходе брифинга, отрывок которого опубликовало агентство IRNA.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам в ночь на 8 марта. Иранский Красный полумесяц после этого предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений. Корреспондент РИА Новости в Тегеране наблюдал в тот день густой черный дым над городом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.