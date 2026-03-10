Рейтинг@Mail.ru
При атаке на жилой район в Иране погибли не менее пяти человек, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
10:45 10.03.2026
При атаке на жилой район в Иране погибли не менее пяти человек, пишут СМИ
Не менее пяти человек погибли при атаке США и Израиля на жилой район в центральной части Ирана, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 10.03.2026
При атаке на жилой район в Иране погибли не менее пяти человек, пишут СМИ

Tasnim: не менее пяти человек погибли при атаке на жилой район в центре Ирана

ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли при атаке США и Израиля на жилой район в центральной части Ирана, сообщило агентство Tasnim.
"В результате атаки американо-сионистского врага на жилой дом в городе Арак ранним утром 10 марта пять человек погибли, один пострадал", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
