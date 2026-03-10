https://ria.ru/20260310/iran-2079635381.html
При атаке на жилой район в Иране погибли не менее пяти человек, пишут СМИ
Не менее пяти человек погибли при атаке США и Израиля на жилой район в центральной части Ирана, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
Tasnim: не менее пяти человек погибли при атаке на жилой район в центре Ирана