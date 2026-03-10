Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане, заявил КСИР - РИА Новости, 10.03.2026
10:02 10.03.2026
Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане, заявил КСИР
Иран нанес ракетные удары по базе "Харир" коалиции во главе с США в Иракском Курдистане, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
сша
иракский курдистан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
иракский курдистан
Новости
в мире, иран, сша, иракский курдистан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Иракский Курдистан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Иран нанес ракетные удары по базе "Харир" коалиции во главе с США в Иракском Курдистане, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"Штаб армии американского агрессора на базе "Харир" в Иракском Курдистане подвергся обстрелу пятью ракетами сухопутных сил КСИР", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Военные Ирана не уточнили, когда это произошло.
Военная база "Харир" международной антитеррористической коалиции во главе с США расположена в районе международного аэропорта города Эрбиль на севере Ирака. С начала эскалации вокруг Ирана база неоднократно подвергалась попыткам атак с использованием дронов и ракет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
КСИР назвал условие для открытого прохода через Ормузский пролив
В миреИранСШАИракский КурдистанВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
