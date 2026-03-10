Маркировка США была на снаряде с места удара по школе в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Маркировка американской крылатой ракеты была на осколках снаряда, которым, как предполагается, был нанесен удар по школе в Иране, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на собственный анализ данных.

Обломки снаряда, которым, предположительно, был нанесен удар по школе в Иране

Ранее телеканал ABC со ссылкой на экспертов, изучивших видео предполагаемого удара, сообщал, что удар по школе для девочек в Иране мог быть нанесен американской ракетой Tomahawk.