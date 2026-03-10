https://ria.ru/20260310/iran-2079609144.html
Посол Ирана в КНР рассказал, когда Тегеран сможет вернуться к переговорам
Посол Ирана в КНР рассказал, когда Тегеран сможет вернуться к переговорам - РИА Новости, 10.03.2026
Посол Ирана в КНР рассказал, когда Тегеран сможет вернуться к переговорам
Посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли заявил, что Тегеран будет готов вернуться к переговорам, если будут выполнены его условия, включая немедленное... РИА Новости, 10.03.2026
Посол Ирана в КНР рассказал, когда Тегеран сможет вернуться к переговорам
Посол Рахмани-Фазли: Иран вернется к переговорам, если США прекратят огонь
ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли заявил, что Тегеран будет готов вернуться к переговорам, если будут выполнены его условия, включая немедленное прекращение военных действий США и Израилем, а также предоставление гарантий, что агрессия не повторится во время диалога.
Дипломат заявил, что Иран
в вопросах деэскалации и политического урегулирования нынешнего конфликта выступает за трехэтапный подход.
"Первый шаг — прекращение войны и прекращение огня. Войну должна в первую очередь остановить сторона, инициировавшая её, поэтому необходимо принять меры, чтобы заставить США
и Израиль
немедленно прекратить все военные действия", - заявил посол, слова которого во вторник приводит издание "Хуаньцю шибао".
Вторым шагом, по его словам, будет возвращение за стол переговоров, однако из-за недоверия Ирана к США этого трудно будет достичь, почти невозможно.
"Если только ведущие мировые державы и Совет Безопасности ООН
не вмешаются в переговоры и не сыграют позитивную роль, предоставив обязательные и нерушимые гарантии отсутствия дальнейших актов агрессии во время диалога, одновременно создав долгосрочный и надежный механизм защиты результатов переговоров", - пояснил посол.
В-третьих, указал он, все страны должны объединиться и сотрудничать, чтобы совместно противостоять односторонним действиям и содействовать развитию многосторонности.
"При условии полного соблюдения и выполнения вышеуказанных принципов мы готовы возобновить соответствующий диалог", — заявил посол.