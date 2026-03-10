Посол Ирана в КНР рассказал, когда Тегеран сможет вернуться к переговорам

ПЕКИН, 10 мар – РИА Новости. Посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли заявил, что Тегеран будет готов вернуться к переговорам, если будут выполнены его условия, включая немедленное прекращение военных действий США и Израилем, а также предоставление гарантий, что агрессия не повторится во время диалога.

Дипломат заявил, что Иран в вопросах деэскалации и политического урегулирования нынешнего конфликта выступает за трехэтапный подход.

"Первый шаг — прекращение войны и прекращение огня. Войну должна в первую очередь остановить сторона, инициировавшая её, поэтому необходимо принять меры, чтобы заставить США Израиль немедленно прекратить все военные действия", - заявил посол, слова которого во вторник приводит издание "Хуаньцю шибао".

Вторым шагом, по его словам, будет возвращение за стол переговоров, однако из-за недоверия Ирана к США этого трудно будет достичь, почти невозможно.

"Если только ведущие мировые державы и Совет Безопасности ООН не вмешаются в переговоры и не сыграют позитивную роль, предоставив обязательные и нерушимые гарантии отсутствия дальнейших актов агрессии во время диалога, одновременно создав долгосрочный и надежный механизм защиты результатов переговоров", - пояснил посол.

В-третьих, указал он, все страны должны объединиться и сотрудничать, чтобы совместно противостоять односторонним действиям и содействовать развитию многосторонности.