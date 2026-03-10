СМИ: Иран планирует взимать плату за безопасность в Персидском заливе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран планирует взимать "плату за безопасность" с судов, которые держат путь через Персидский залив и принадлежат государствам-союзникам США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный иранский источник.
"Иран завершает разработку планов по введению "платы на безопасность" в Персидском заливе для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих странам-союзницам США", - говорится в материале.
По словам источника, Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, и Иран "продолжит бороться, пока Трамп не объявит поражение".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.