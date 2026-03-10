Рейтинг@Mail.ru
03:48 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/iran-2079595678.html
СМИ: Иран планирует взимать плату за безопасность в Персидском заливе
2026-03-10T03:48:00+03:00
2026-03-10T03:48:00+03:00
в мире
иран
сша
персидский залив
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
персидский залив
в мире, иран, сша, персидский залив, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Персидский залив, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Иран планирует взимать плату за безопасность в Персидском заливе

CNN: Иран планирует взимать плату за безопасность с судов в Персидском заливе

© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иран планирует взимать "плату за безопасность" с судов, которые держат путь через Персидский залив и принадлежат государствам-союзникам США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный иранский источник.
"Иран завершает разработку планов по введению "платы на безопасность" в Персидском заливе для нефтяных танкеров и торговых судов, принадлежащих странам-союзницам США", - говорится в материале.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Ормузский пролив направился караван судов
03:45
По словам источника, Ормузский пролив остается закрытым, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, и Иран "продолжит бороться, пока Трамп не объявит поражение".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп пригрозил Ирану ударами в случае закрытия Ормузского пролива
03:43
 
В миреИранСШАПерсидский заливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
