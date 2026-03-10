"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран

«

"Высокие цены на нефть уже вынудили США отменить нефтяные санкции против России. В любой день это было бы главной новостью, но не сегодня. Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле", — говорится в публикации.