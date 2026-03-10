МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Операция США и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти, пишет британский портал Unherd.
«
"Высокие цены на нефть уже вынудили США отменить нефтяные санкции против России. В любой день это было бы главной новостью, но не сегодня. Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что теперь российская нефть стала наиболее востребованной на мировом рынке — особенно, на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке, — а урегулирование украинского конфликта обрело новые возможные сценарии.
"Разве Россия не должна была обанкротиться?" — задается вопросом автор.
При этом, пояснил он, на Западе ситуация стремительно ухудшается, включая кризис в цепочке поставок и военных закупках.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская администрация рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались.
Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что цена на нефть упала ниже 90 долларов за баррель на фоне заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.