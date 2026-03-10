Рейтинг@Mail.ru
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран
01:20 10.03.2026
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран
Операция США и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти, пишет британский портал Unherd. РИА Новости, 10.03.2026
в мире, россия, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Русские снова в деле": на Западе оценили последствия нападения на Иран

Unherd: нападение США на Иран вернула Россию на мировой рынок нефти

© REUTERS / StringerДым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Stringer
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Операция США и Израиля в Иране вернула Россию на мировой рынок нефти, пишет британский портал Unherd.
«

"Высокие цены на нефть уже вынудили США отменить нефтяные санкции против России. В любой день это было бы главной новостью, но не сегодня. Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле", — говорится в публикации.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп утверждает, что Иран якобы готовился атаковать США в течение недели
00:22
Издание отмечает, что теперь российская нефть стала наиболее востребованной на мировом рынке — особенно, на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке, — а урегулирование украинского конфликта обрело новые возможные сценарии.
"Разве Россия не должна была обанкротиться?" — задается вопросом автор.
При этом, пояснил он, на Западе ситуация стремительно ухудшается, включая кризис в цепочке поставок и военных закупках.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская администрация рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России в нефтяной сфере
Дым на месте удара по нефтебазе в районе Тегерана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Обжигают кожу": произошедшее в Иране ужаснуло Запад
Вчера, 15:00
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались.
Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что цена на нефть упала ниже 90 долларов за баррель на фоне заявления американского лидера о скором завершении операции в Иране.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Взрыв на базе Али-Салем в Кувейте - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Вчера, 16:04
 
