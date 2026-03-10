В МИД Ирана назвали условие завершения конфликта на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Остановить конфликт вокруг Ирана возможно, но необходимо сделать так, чтобы агрессия в отношении Тегерана не повторилась, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.
«
"Сам Устав ООН определяет условия прекращения самозащиты, одно из условий — чтобы подобные действия не повторились. Вы в качестве страны, которая защищает себя, сделайте так, чтобы эта агрессия не повторилась. Если это и должно произойти, то, естественно, агрессия не должна повториться", — сказал он в эфире иранского телевидения, комментируя возможность прекращения огня.
По его словам, приостановка боевых действий, которая спустя полгода приведет к повторению атаки на Иран, лишена смысла.
Замглавы МИД также заявил, что Россия, Китай и ряд других стран связывались с Тегераном по поводу возможности установления перемирия.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.