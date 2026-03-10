В МИД Ирана назвали условие завершения конфликта на Ближнем Востоке

«

"Сам Устав ООН определяет условия прекращения самозащиты, одно из условий — чтобы подобные действия не повторились. Вы в качестве страны, которая защищает себя, сделайте так, чтобы эта агрессия не повторилась. Если это и должно произойти, то, естественно, агрессия не должна повториться", — сказал он в эфире иранского телевидения, комментируя возможность прекращения огня.