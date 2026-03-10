Рейтинг@Mail.ru
В МИД Ирана назвали условие завершения конфликта на Ближнем Востоке
00:04 10.03.2026 (обновлено: 07:37 10.03.2026)
В МИД Ирана назвали условие завершения конфликта на Ближнем Востоке
В МИД Ирана назвали условие завершения конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.03.2026
В МИД Ирана назвали условие завершения конфликта на Ближнем Востоке
Остановить конфликт вокруг Ирана возможно, но необходимо сделать так, чтобы агрессия в отношении Тегерана не повторилась, заявил замглавы МИД исламской... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, иран, тегеран (город), сша, казем гариб-абади, военная операция сша и израиля против ирана, оон
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Казем Гариб-Абади, Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН
В МИД Ирана назвали условие завершения конфликта на Ближнем Востоке

МИД Ирана: Тегеран может остановить конфликт при условии его неповторения

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Остановить конфликт вокруг Ирана возможно, но необходимо сделать так, чтобы агрессия в отношении Тегерана не повторилась, заявил замглавы МИД исламской республики Казем Гариб-Абади.
"Сам Устав ООН определяет условия прекращения самозащиты, одно из условий — чтобы подобные действия не повторились. Вы в качестве страны, которая защищает себя, сделайте так, чтобы эта агрессия не повторилась. Если это и должно произойти, то, естественно, агрессия не должна повториться", — сказал он в эфире иранского телевидения, комментируя возможность прекращения огня.

По его словам, приостановка боевых действий, которая спустя полгода приведет к повторению атаки на Иран, лишена смысла.
Замглавы МИД также заявил, что Россия, Китай и ряд других стран связывались с Тегераном по поводу возможности установления перемирия.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Эксперт прокомментировал избрание сына Хаменеи лидером Ирана
Вчера, 23:37
 
