У аэропорта Эрбиль в Ираке системы ПВО перехватили БПЛА, пишут СМИ
22:39 10.03.2026
У аэропорта Эрбиль в Ираке системы ПВО перехватили БПЛА, пишут СМИ
Системы ПВО перехватили и сбили беспилотник возле аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в сфере безопасности. РИА Новости, 10.03.2026
в мире
эрбиль
иракский курдистан
сша
военная операция сша и израиля против ирана
эрбиль
иракский курдистан
сша
в мире, эрбиль, иракский курдистан, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Иракский Курдистан, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
У аэропорта Эрбиль в Ираке системы ПВО перехватили БПЛА, пишут СМИ

Reuters: системы ПВО перехватили и сбили БПЛА возле аэропорта Эрбиль в Ираке

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт Эрбиль
Аэропорт Эрбиль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт Эрбиль. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Системы ПВО перехватили и сбили беспилотник возле аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в сфере безопасности.
"Системы ПВО перехватили и сбили беспилотник возле аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане", - пишет агентство.
Военная база "Харир" международной антитеррористической коалиции во главе с США расположена в районе международного аэропорта города Эрбиль на севере Ирака. С начала эскалации вокруг Ирана база неоднократно подвергалась попыткам атак с использованием дронов и ракет.
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
На юге Ирака БПЛА рухнул у крупнейшего нефтяного месторождения
В миреЭрбильИракский КурдистанСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
