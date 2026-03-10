В Индонезии семь человек погибли при обрушении мусорного полигона

ДЖАКАРТА, 10 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения мусорного полигона Бантарагебанг на окраине Джакарты, сообщила во вторник глава местного спасательного агентства Десиана Картика Бахари.

Инцидент произошёл в воскресенье после сильных дождей, вызвавших сход огромной массы мусора на крупнейшем в стране полигоне.

По словам Бахари, спасатели обнаружили последнюю из семи жертв, после чего поисковая операция была завершена. "Мы получили информацию от полиции, что двое из считавшихся пропавшими находятся в безопасности и вернулись домой", - заявила она журналистам.

Среди погибших - водители грузовиков и владельцы небольших продуктовых лавок, работавшие на территории полигона.

В поисковой операции участвовали более 200 спасателей, которые использовали экскаваторы и тепловизионные дроны для обнаружения людей под завалами.