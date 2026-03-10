Рейтинг@Mail.ru
08:08 10.03.2026
В Индонезии семь человек погибли при обрушении мусорного полигона
В Индонезии семь человек погибли при обрушении мусорного полигона
По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения мусорного полигона Бантарагебанг на окраине Джакарты, сообщила во вторник глава местного... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, джакарта, индонезия
В мире, Джакарта, Индонезия
В Индонезии семь человек погибли при обрушении мусорного полигона

ДЖАКАРТА, 10 мар - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате обрушения мусорного полигона Бантарагебанг на окраине Джакарты, сообщила во вторник глава местного спасательного агентства Десиана Картика Бахари.
Инцидент произошёл в воскресенье после сильных дождей, вызвавших сход огромной массы мусора на крупнейшем в стране полигоне.
По словам Бахари, спасатели обнаружили последнюю из семи жертв, после чего поисковая операция была завершена. "Мы получили информацию от полиции, что двое из считавшихся пропавшими находятся в безопасности и вернулись домой", - заявила она журналистам.
Среди погибших - водители грузовиков и владельцы небольших продуктовых лавок, работавшие на территории полигона.
В поисковой операции участвовали более 200 спасателей, которые использовали экскаваторы и тепловизионные дроны для обнаружения людей под завалами.
Полигон Бантарагебанг занимает около 110 гектаров и ежедневно принимает от 6,5 до 7 тысяч тонн отходов, являясь крупнейшей свалкой Индонезии.
В миреДжакартаИндонезия
 
 
