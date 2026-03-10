https://ria.ru/20260310/indiya-2079669779.html
В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек
Семь человек погибли, и еще четверо пострадали при обрушении конструкции на месте строительства очистного сооружения в Индии, сообщает газета Indian Express. РИА Новости, 10.03.2026
Indian Express: 7 человек погибли в результате обрушения на стройке в Индии