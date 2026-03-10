Рейтинг@Mail.ru
В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек - РИА Новости, 10.03.2026
12:40 10.03.2026
В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек
В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек
Семь человек погибли, и еще четверо пострадали при обрушении конструкции на месте строительства очистного сооружения в Индии, сообщает газета Indian Express. РИА Новости, 10.03.2026
В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек

Indian Express: 7 человек погибли в результате обрушения на стройке в Индии

Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Семь человек погибли, и еще четверо пострадали при обрушении конструкции на месте строительства очистного сооружения в Индии, сообщает газета Indian Express.
"Семь рабочих-мигрантов погибли, и по меньшей мере четверо получили ранения в результате обрушения строящейся стены (очистного сооружения - ред.)", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, после обрушения часть рабочих не смогла выбраться из-под обломков. Как уточняет издание, пострадавших доставили в больницу.
Власти ведут расследование обстоятельств случившегося.
