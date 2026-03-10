Рейтинг@Mail.ru
06:01 10.03.2026
Стало известно, сколько россиян уходят с работы раньше благодаря ИИ
Стало известно, сколько россиян уходят с работы раньше благодаря ИИ
Стало известно, сколько россиян уходят с работы раньше благодаря ИИ

РИА Новости: каждый седьмой россиянин уходит с работы раньше благодаря ИИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и времени благодаря помощи ИИ, следует из опроса hh.ru, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
"Четырнадцать процентов сотрудников передали рутину нейросетям и стали раньше уходить домой, а у 10% респондентов появилось больше сил и времени для работы", - сказано в исследовании.
Уточняется, что чаще всего о снижении переработок и возможности вовремя уходить сообщают юристы (31%), работники науки и образования (23%) и ИТ-специалисты (19%).
Кроме того, 46% опрошенных заявили, что ИИ помог освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры, а 45% отметили повышение продуктивности и эффективности.
Для 40% россиян работа стала интереснее, а 26% респондентов признались, что благодаря ИИ стали реже допускать ошибки, особенно это касается финансовых специалистов и бухгалтеров (41%).
Опрос hh.ru проходил с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 соискателей.
