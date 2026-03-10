Биржевые цены на газ в Европе выросли вдвое с конца февраля

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе с конца февраля выросли более чем на сто процентов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, подсчитало РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

До начала операции США и Израиля против Ирана газовые котировки опускались до 382 долларов. Этот ценовой минимум был достигнут 27 февраля — в последний торговый день перед атакой.

После этого цены на газ начали стремительно расти. Уже 2 марта — в первый торговый день после обострения конфликта — котировки в моменте подскакивали на 50 процентов, а на следующий день росли на 45. Цены на газ 9 марта впервые за три года вплотную приблизились к 820 долларам, что стало ценовым максимумом торгов в понедельник.

Таким образом, за семь торговых сессий (27 февраля, с 2 по 6 марта, 9 марта) биржевые цены на газ в Европе выросли на 114 процентов.

СПГ из При этом ситуацию на европейском газовом рынке осложняет отсутствие поставокиз Катара . Госкомпания QatarEnergy прекратила его производство на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран — экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и поставщиков СПГ в мире. Теперь Европе приходится бороться за свободные объемы этого ресурса со странами Азии.

Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали, что цены на газ на европейском рынке могут превысить тысячу долларов за тысячу кубометров, если Катар не возобновит производство СПГ в ближайшие дни или если начнутся проблемы с прохождением газовозов через Ормузский пролив . Эксперты допускали, что Европа рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022-го.