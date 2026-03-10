Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Хезболла" проводит операции в Ливане на границе с Израилем и Сирией - РИА Новости, 10.03.2026
21:01 10.03.2026
СМИ: "Хезболла" проводит операции в Ливане на границе с Израилем и Сирией
Ливанское движение "Хезболлах" проводит свои операции на юге Ливана на границе с Израилем и Сирией, где, по его мнению, может произойти наземное вторжение со... РИА Новости, 10.03.2026
СМИ: "Хезболла" проводит операции в Ливане на границе с Израилем и Сирией

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" проводит свои операции на юге Ливана на границе с Израилем и Сирией, где, по его мнению, может произойти наземное вторжение со стороны Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
Агентство кратко рассказывает, как движение проводит операции. Источники, проинформированные о военных действиях "Хезболлах", отметили, что движение проводит работу в небольших группах, без использования средств коммуникации для того, чтобы избежать риска подслушивания. Члены движения также экономят на противотанковых ракетах при столкновениях с израильскими военными.
"Многие бои "Хезболлах" на земле до сих пор сосредоточены рядом с городом Хиям, недалеко от пересечения границы Ливана с Израилем и Сирией. Это та область, в которой, по предположениям "Хезболлах", может начаться наземное вторжение Израиля", - заявили агентству источники.
Как отмечает агентство со ссылкой на два ливанских источника, для каждого командира движения назначаются четыре заместителя, чтобы обеспечить продолжение операций.
Источник в израильских службах безопасности заявил агентству, что нет никаких признаков того, что "Хезболлах" стремится к деэскалации. Хотя Израиль и ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров движения, похоже, что группировке удается "стабилизировать свои ряды", принимать и реализовывать решения, добавляет Рейтер.
