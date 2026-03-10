СМИ: "Хезболла" проводит операции в Ливане на границе с Израилем и Сирией

Как отмечает агентство со ссылкой на два ливанских источника, для каждого командира движения назначаются четыре заместителя, чтобы обеспечить продолжение операций.

Источник в израильских службах безопасности заявил агентству, что нет никаких признаков того, что "Хезболлах" стремится к деэскалации. Хотя Израиль и ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров движения, похоже, что группировке удается "стабилизировать свои ряды", принимать и реализовывать решения, добавляет Рейтер.