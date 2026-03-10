Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

https://ria.ru/20260310/herson-2079629552.html
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.03.2026
