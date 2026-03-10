Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями - РИА Новости, 10.03.2026
16:01 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/gruzovik-2079726007.html
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями - РИА Новости, 10.03.2026
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями
Грузовик столкнулся с семью автомобилями на Каширском шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 10.03.2026
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями

МВД: в Подмосковье грузовик столкнулся с 7 автомобилями на Каширском шоссе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью автомобилями на Каширском шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 13.15 на 34-м километре Каширского шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной марки Scania, совершил попутное столкновение с семью автомобилями", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Омской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
