В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Грузовик столкнулся с семью автомобилями на Каширском шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве добавили, что в настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.