https://ria.ru/20260310/gruzovik-2079726007.html
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями - РИА Новости, 10.03.2026
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями
Грузовик столкнулся с семью автомобилями на Каширском шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:01:00+03:00
2026-03-10T16:01:00+03:00
2026-03-10T16:01:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430507_0:268:2958:1932_1920x0_80_0_0_547a9dfe2a6d2704fa362fa52a25ca70.jpg
https://ria.ru/20260310/dtp-2079618567.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430507_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_6dc2d4480dd032dceb208e25934bbc58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье грузовик столкнулся с семью автомобилями
МВД: в Подмосковье грузовик столкнулся с 7 автомобилями на Каширском шоссе