В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы - РИА Новости, 10.03.2026
10:22 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/gost-2079628142.html
В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы
В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы
В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы, в рамках него установлены рекомендации по условиям хранениям и срокам годности таких фруктов: при... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:22:00+03:00
2026-03-10T10:22:00+03:00
общество
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063505130_0:273:3068:1999_1920x0_80_0_0_2c43ec7a1765ec11f1be96999946e906.jpg
https://ria.ru/20260310/vino-2079597179.html
https://ria.ru/20260307/gost-2079248185.html
https://ria.ru/20251220/khurma-polza-i-vred-2063530437.html
россия
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063505130_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_c5cb39a2e0ac8f277f9420b370037099.jpg
1920
1920
true
общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы

РИА Новости: в России с ноября введут новый ГОСТ для сроков годности хурмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХурма королек
Хурма королек
© РИА Новости / Илья Питалев
Хурма королек. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы, в рамках него установлены рекомендации по условиям хранениям и срокам годности таких фруктов: при хранении в охлаждаемых складах или холодильных камерах при температуре от 0,5 до 1,5 градуса Цельсия и влажности воздуха от 85 до 90% рекомендуемый срок годности свежей хурмы - не более 7 суток, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"С 1 ноября 2026 года вводится в действие новый ГОСТ 35037-2023 "Хурма свежая. Технические условия", который распространяется на свежую хурму сортов культурных растений разновидностей, происходящих от Diospyros kaki L. f., поставляемую и реализуемую для потребления в свежем виде и для промышленной переработки… Также приведены рекомендуемые условия хранения и сроки годности свежей хурмы: при хранении в охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах при температуре хранения от 0,5 °C до 1,5 °C и относительной влажности воздуха от 85% до 90% - рекомендуемый срок годности свежей хурмы - не более 7 суток", - указали в ведомстве.
В Росстандарте добавили, что при хранении свежей хурмы в крытых помещениях, в естественных условиях при температуре окружающей среды рекомендуемый срок годности составляет не более 2 суток.
Кроме того, новый ГОСТ в зависимости от качественных характеристик подразделяет фрукты на высший, первый и второй сорт. При этом вне зависимости от сорта хурма должна соответствовать требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, в частности по содержанию токсичных элементов и пестицидов.
"Также вне зависимости от сорта плоды хурмы должны быть целые, чистые, твердые, со срезанными у основания плодов плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками, по форме и окраске, однородные, свойственные конкретному помологическому сорту, однородной степени зрелости, с мякотью от плотной до желеобразной, с тонкой кожицей, иметь вкус специфический, свойственный конкретному помологическому сорту, терпкий или без терпкости, выраженный сладкий, без посторонних привкуса и послевкусия", - добавили в Росстандарте.
Цвет хурмы должен быть от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевый, без механических повреждений, без следов плесени, гнили, без повреждений от болезней или от сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, без излишней внешней влажности. Плоды зеленые и перезрелые не допускаются, подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что хурма высшего сорта может иметь незначительные дефекты поверхности плодов. При этом они не должны влиять на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. Для хурмы первого сорта также допускаются незначительные дефекты формы, окраски, вызванные воздействием солнечных лучей. Для хурмы второго сорта допускаются уже легкие вмятины, незначительная утрата естественной упругости, дефекты формы, кожицы и окраски. Диаметр плодов хурмы высшего и первого сорта по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 миллиметров, второго сорта – не менее 40 миллиметров.
"В стандарте установлены правила калибровки хурмы, правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения, а также перечень методов контроля как по показателям качества и безопасности", - добавили в Росстандарте.
В ведомстве напомнили, что стандарт носит добровольный характер и может применяться добровольной основе.
