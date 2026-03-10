МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России с ноября заработает новый ГОСТ для свежей хурмы, в рамках него установлены рекомендации по условиям хранениям и срокам годности таких фруктов: при хранении в охлаждаемых складах или холодильных камерах при температуре от 0,5 до 1,5 градуса Цельсия и влажности воздуха от 85 до 90% рекомендуемый срок годности свежей хурмы - не более 7 суток, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"С 1 ноября 2026 года вводится в действие новый ГОСТ 35037-2023 "Хурма свежая. Технические условия", который распространяется на свежую хурму сортов культурных растений разновидностей, происходящих от Diospyros kaki L. f., поставляемую и реализуемую для потребления в свежем виде и для промышленной переработки… Также приведены рекомендуемые условия хранения и сроки годности свежей хурмы: при хранении в охлаждаемых складских помещениях или холодильных камерах при температуре хранения от 0,5 °C до 1,5 °C и относительной влажности воздуха от 85% до 90% - рекомендуемый срок годности свежей хурмы - не более 7 суток", - указали в ведомстве.

Росстандарте добавили, что при хранении свежей хурмы в крытых помещениях, в естественных условиях при температуре окружающей среды рекомендуемый срок годности составляет не более 2 суток.

Кроме того, новый ГОСТ в зависимости от качественных характеристик подразделяет фрукты на высший, первый и второй сорт. При этом вне зависимости от сорта хурма должна соответствовать требованиям безопасности, установленным техническими регламентами, в частности по содержанию токсичных элементов и пестицидов.

"Также вне зависимости от сорта плоды хурмы должны быть целые, чистые, твердые, со срезанными у основания плодов плодоножками и неотделенными и неповрежденными чашелистиками, по форме и окраске, однородные, свойственные конкретному помологическому сорту, однородной степени зрелости, с мякотью от плотной до желеобразной, с тонкой кожицей, иметь вкус специфический, свойственный конкретному помологическому сорту, терпкий или без терпкости, выраженный сладкий, без посторонних привкуса и послевкусия", - добавили в Росстандарте.

Цвет хурмы должен быть от желтого до оранжевого или коричнево-оранжевый, без механических повреждений, без следов плесени, гнили, без повреждений от болезней или от сельскохозяйственных вредителей и продуктов их жизнедеятельности, без излишней внешней влажности. Плоды зеленые и перезрелые не допускаются, подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что хурма высшего сорта может иметь незначительные дефекты поверхности плодов. При этом они не должны влиять на внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. Для хурмы первого сорта также допускаются незначительные дефекты формы, окраски, вызванные воздействием солнечных лучей. Для хурмы второго сорта допускаются уже легкие вмятины, незначительная утрата естественной упругости, дефекты формы, кожицы и окраски. Диаметр плодов хурмы высшего и первого сорта по наибольшему поперечному сечению должен составлять не менее 60 миллиметров, второго сорта – не менее 40 миллиметров.

"В стандарте установлены правила калибровки хурмы, правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения, а также перечень методов контроля как по показателям качества и безопасности", - добавили в Росстандарте.