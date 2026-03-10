В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ввести премии для силовиков, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров.

Кроме того, по его словам, силовики, работающие в антикоррупционной сфере, должны получать достойную зарплату, чтобы не было "желания поддаться на соблазны со стороны коррупционных элементов", которые захотят их подкупить или склонить на свою сторону.