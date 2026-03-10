https://ria.ru/20260310/gosduma-2079819572.html
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров - РИА Новости, 10.03.2026
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров
Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ввести премии... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:53:00+03:00
2026-03-10T23:53:00+03:00
2026-03-10T23:53:00+03:00
россия
михаил шеремет
александр бастрыкин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_0:227:4344:2670_1920x0_80_0_0_8d6b6b544365290c75d0217248b86c84.jpg
https://ria.ru/20260310/vzyatka-2079738043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144797/70/1447977089_241:0:4101:2895_1920x0_80_0_0_4a82a16cd4df6a94207c550e85a946ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил шеремет, александр бастрыкин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Шеремет, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров
РИА Новости: в Госдуме предложили давать премии за поимку коррупционеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ввести премии для силовиков, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
предложил в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества, что обеспечит значительные поступления в казну.
"Силовикам, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров, необходимо давать премии", - считает Шеремет
.
Кроме того, по его словам, силовики, работающие в антикоррупционной сфере, должны получать достойную зарплату, чтобы не было "желания поддаться на соблазны со стороны коррупционных элементов", которые захотят их подкупить или склонить на свою сторону.