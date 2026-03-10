Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров
23:53 10.03.2026
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров
россия, михаил шеремет, александр бастрыкин, госдума рф, общество
Россия, Михаил Шеремет, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили премировать за поимку коррупционеров

РИА Новости: в Госдуме предложили давать премии за поимку коррупционеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил ввести премии для силовиков, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества, что обеспечит значительные поступления в казну.
"Силовикам, отличившихся при выявлении и задержании коррупционеров, необходимо давать премии", - считает Шеремет.
Кроме того, по его словам, силовики, работающие в антикоррупционной сфере, должны получать достойную зарплату, чтобы не было "желания поддаться на соблазны со стороны коррупционных элементов", которые захотят их подкупить или склонить на свою сторону.
