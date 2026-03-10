Рейтинг@Mail.ru
ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:51 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/gosduma-2079747219.html
ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии
ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии - РИА Новости, 10.03.2026
ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:51:00+03:00
2026-03-10T16:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_9e33464809a67e1a84aa9477ca0d54ae.jpg
https://ria.ru/20260301/podpis-2077720217.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/02/1486370263_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_c6a99b79c803c32dc46ebafff32f78ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии

ГД рассмотрит проект о взаимном исполнении постановлений судов РФ и Белоруссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект направлен в Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке. Вопросы дальнейшей интеграции, укрепления единого правового пространства Союзного государства – среди ключевых в повестке работы депутатов Государственной Думы", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Политик отметил, что ратификация соглашения позволит дополнительно усилить судебную защиту граждан России и Белоруссии, а также оперативнее решать вопросы в части восстановления их нарушенных прав.
Соглашение было подписано сторонами в Москве в декабре 2024 года в рамках заседания Объединенной коллегии министерств юстиции государств – участников Союзного государства. Оно направлено на упрощение процедуры исполнения судебных решений и снижение административных барьеров для взыскателей в обеих странах. Минск ратифицировал соглашение о взаимном исполнении постановлений судов в мае прошлого года.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Единая цифровая подпись должна заработать в Союзном государстве в этом году
1 марта, 19:46
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала