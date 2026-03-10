ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект направлен в Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке. Вопросы дальнейшей интеграции, укрепления единого правового пространства Союзного государства – среди ключевых в повестке работы депутатов Государственной Думы", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Политик отметил, что ратификация соглашения позволит дополнительно усилить судебную защиту граждан России и Белоруссии, а также оперативнее решать вопросы в части восстановления их нарушенных прав.