ГД обсудит взаимное исполнение постановлений судов России и Белоруссии

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных...
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект направлен в Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Рассмотрим его в приоритетном порядке. Вопросы дальнейшей интеграции, укрепления единого правового пространства Союзного государства – среди ключевых в повестке работы депутатов Государственной Думы", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Политик отметил, что ратификация соглашения позволит дополнительно усилить судебную защиту граждан России и Белоруссии, а также оперативнее решать вопросы в части восстановления их нарушенных прав.
Соглашение было подписано сторонами в Москве в декабре 2024 года в рамках заседания Объединенной коллегии министерств юстиции государств – участников Союзного государства. Оно направлено на упрощение процедуры исполнения судебных решений и снижение административных барьеров для взыскателей в обеих странах. Минск ратифицировал соглашение о взаимном исполнении постановлений судов в мае прошлого года.