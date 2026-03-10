Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит проекты об усилении контроля за тарифообразованием - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/gosduma-2079683819.html
Госдума рассмотрит проекты об усилении контроля за тарифообразованием
Госдума рассмотрит проекты об усилении контроля за тарифообразованием - РИА Новости, 10.03.2026
Госдума рассмотрит проекты об усилении контроля за тарифообразованием
Госдума в среду рассмотрит законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:33:00+03:00
2026-03-10T13:33:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20260211/volodin-2073668826.html
https://ria.ru/20260218/zhkkh-2075144533.html
https://ria.ru/20260310/gosduma-2079596273.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Госдума рассмотрит проекты об усилении контроля за тарифообразованием

Госдума рассмотрит проекты об усилении госконтроля за тарифообразованием

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В ходе завтрашнего заседания будут рассмотрены законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Счетчики - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Госдуме поддерживают усиление контроля за тарифами ЖКХ, заявил Володин
11 февраля, 15:24
Он отметил, что поступает большое количество обращений по вопросам, связанным с завышенными платежами за коммунальные услуги.
"В прошлом году в аналогичной ситуации после вмешательства были выявлены необоснованно взимаемые средства на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует рост случаев неисполнения в регионах отдельных предписаний, вынесенных ведомством: в 2023 году их было 14; в 2024-2025 годах — 93", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, всё это говорит о необходимости принятия системных решений, чтобы навести порядок в данной сфере и защитить права граждан.
Счет на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Глава ФАС ответил на вопрос об изменениях тарифов ЖКХ с 1 января
18 февраля, 11:17
Володин сообщил, что в среду будет рассмотрен законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы.
"В случае неисполнения предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни", - рассказал он.
Также, по словам председателя Госдумы, будет рассмотрено повышение ответственности должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС. Законопроектом вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет.
"Предлагаемые нормы позволят защитить ваши права и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги", - заключил он.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины
Вчера, 04:08
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала