В Госдуме предложили конфисковать имущество родственников коррупционеров
В Госдуме предложили конфисковать имущество родственников коррупционеров
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил конфисковывать имущество родственников замешанных в РИА Новости, 10.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил конфисковывать имущество родственников замешанных в коррупции чиновников, потому что последние нередко записывают незаконно нажитое именно на близких.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества.
"Коррупционеры, как правило, хитрые люди и все наворованное регистрируют и переписывают зачастую на членов семьи и близких друзей. Неудивительно, что внезапно их жены становятся бизнесвумен, а дочери, сыновья, родители и братья обрастают дорогой недвижимостью. В то время как сам чиновник гол как сокол", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, родственники чиновника, попавшегося на взятке, должны пройти тщательную проверку со стороны силовиков и объяснить происхождение имущества или денег на счету в банке.
"Если под проверки будет попадать ближайшие окружение чиновника, то желание у него заниматься коррупцией заметно поубавится", - считает депутат.