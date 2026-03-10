Рейтинг@Mail.ru
12:15 10.03.2026
В Госдуме предложили конфисковать имущество родственников коррупционеров
В Госдуме предложили конфисковать имущество родственников коррупционеров
госдума рф, коррупция, общество
Госдума РФ, Коррупция, Общество
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил конфисковывать имущество родственников замешанных в коррупции чиновников, потому что последние нередко записывают незаконно нажитое именно на близких.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее предложил в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию нажитого имущества.
"Коррупционеры, как правило, хитрые люди и все наворованное регистрируют и переписывают зачастую на членов семьи и близких друзей. Неудивительно, что внезапно их жены становятся бизнесвумен, а дочери, сыновья, родители и братья обрастают дорогой недвижимостью. В то время как сам чиновник гол как сокол", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, родственники чиновника, попавшегося на взятке, должны пройти тщательную проверку со стороны силовиков и объяснить происхождение имущества или денег на счету в банке.
"Если под проверки будет попадать ближайшие окружение чиновника, то желание у него заниматься коррупцией заметно поубавится", - считает депутат.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Бастрыкин назвал число расследованных в 2025 году дел о коррупции
3 марта, 13:54
 
