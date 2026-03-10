Рейтинг@Mail.ru
11:40 10.03.2026 (обновлено: 11:44 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/google-2079654186.html
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА...
2026-03-10T11:40:00+03:00
2026-03-10T11:44:00+03:00
москва
google
технологии
россия
москва
россия
москва, google, технологии, россия
Москва, Google, Технологии, Россия
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей

РИА Новости: суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 млн рублей

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Компанию привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).
"Признать Google LLC виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья по каждому из трех эпизодов.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Верховный суд поддержал требования к Google на 91,5 квинтиллиона рублей
18 февраля, 08:53
 
