https://ria.ru/20260310/google-2079654186.html
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей - РИА Новости, 10.03.2026
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:40:00+03:00
2026-03-10T11:40:00+03:00
2026-03-10T11:44:00+03:00
москва
google
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:247:2906:1882_1920x0_80_0_0_61e53ee3ae7df875c3a83bf39d249d4a.jpg
https://ria.ru/20260218/google-2075117627.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7234258f6dae579eb8ba096233dbfba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, google, технологии, россия
Москва, Google, Технологии, Россия
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 миллиона рублей
РИА Новости: суд в Москве оштрафовал Google еще на 11,4 млн рублей