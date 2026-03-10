Рейтинг@Mail.ru
Тамара Глоба — о том, что ждет Россию и мир в марте 2026 года - РИА Новости, 10.03.2026
18:47 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/globa-2079684169.html
Тамара Глоба — о том, что ждет Россию и мир в марте 2026 года
Тамара Глоба — о том, что ждет Россию и мир в марте 2026 года - РИА Новости, 10.03.2026
Тамара Глоба — о том, что ждет Россию и мир в марте 2026 года
"Мы дождались" — эти слова потрясли интернет в начале года, собрав миллионы просмотров. Астролог Тамара Глоба — женщина, чьи прогнозы становятся новостью раньше РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:47:00+03:00
2026-03-10T18:47:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841324100_0:173:2015:1307_1920x0_80_0_0_047abfa411cadbd4c905389b4259ce55.jpg
Тамара Глоба — о том, что ждет Россию и мир в марте 2026 года

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАстролог и телеведущая Тамара Глоба
Астролог и телеведущая Тамара Глоба - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Астролог и телеведущая Тамара Глоба
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. "Мы дождались" — эти слова потрясли интернет в начале года, собрав миллионы просмотров. Астролог Тамара Глоба — женщина, чьи прогнозы становятся новостью раньше самих событий.
Что она предрекла миру на март? И кого ждет удача?

"Изменится абсолютно все"

Новый год начался не с обычных поздравлений. Когда Тамара Глоба озвучила свой главный прогноз на 2026-й, в социальных сетях поднялась волна обсуждений. "Это год, когда изменится абсолютно все!" — заявила астролог.
Может ли один человек, глядя на звезды, уловить тренды будущего, которые не видят экономисты и политологи? По словам Глобы, да. Она убеждена: 2026-й — это не просто год Огненной Лошади по восточному календарю, но переломный момент для всей планеты.
Но в чем конкретно выражаются эти перемены? Глоба не ограничивается общими фразами.

Война закончится, но нескоро

Самое шокирующее предсказание касается украинского конфликта. В декабре 2025 года Глоба заявила, что война закончится через десять дней, — видео получило колоссальный резонанс, собрав 50 миллионов просмотров за сутки. Конечно, этого не произошло. Но астролог не отступила.
Согласно ее актуальному прогнозу, конфликт завершится к началу 2027-го, но путь к этому будет непростой. "Будут моменты вокруг СВО, которые касаются завершения этапов обсуждений и в то же время выведения новых лиц на поверхность. И в первую очередь это касается союзов, противников, конкуренции", — пояснила Глоба в интервью Надежде Стрелец.
По ее прогнозу, август 2026 года принесет прорыв в переговорах. В конце января — начале февраля 2027-го нас ждет финальная стадия, требующая "особой осторожности" из-за попыток сорвать достигнутые договоренности.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Интересный момент: Глоба подчеркивает, что конец 2026 года "в целом будет позитивным для России", несмотря на "отдельные риски, в том числе связанные с энергетическим сектором".
"Это время битвы за мир и будущее человечества в целом. Многие привычные структуры начнут давать трещины, а старые методы управления перестанут работать", — говорит Глоба.

Финансовые революции для избранных

Говоря о деньгах, Глоба не предрекает ни мировых кризисов, ни колоссальных спадов. Наоборот, она утверждает, что 2026-й будет особо удачным для отдельных знаков зодиака.
"Для Львов и Рыб 2026 год станет временем значительных перемен и успехов", — заявляет Глоба.
Ее прогнозы говорят о море удачи в финансовой сфере — но только для тех, кто "занимается тем, что любит, и не тратит силы на то, что не зажигает изнутри".

Март — месяц, который перевернет мир

Если 2026-й — это год перемен, то март — его апогей. И здесь Глоба выходит за рамки обычных гороскопов, говоря о глобальных сдвигах.
"Март 2026 года обещает стать месяцем глубоких трансформаций и неожиданных поворотов судьбы", — пишет Life.ru, ссылаясь на прогноз астролога.
Ключевые астрономические события марта — лунное затмение 3 марта и прохождение кометы рядом с Юпитером в середине месяца. Именно это, по ее мнению, спровоцирует "серьезные перемены в политической сфере": смену руководителей в некоторых странах, переходы власти, борьбу за лидерство.
Интересно, что Глоба особо выделила конкретные опасные дни: 2, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 27 и 31 марта. В эти периоды, по ее словам, нужно быть "максимально осторожными".
А вот вторая половина марта — благоприятная.
"Вторая половина марта откроет новые деловые перспективы. И во многом они связаны с дорогами", — обещает астролог.
 
 
 
