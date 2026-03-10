Тамара Глоба — о том, что ждет Россию и мир в марте 2026 года

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. "Мы дождались" — эти слова потрясли интернет в начале года, собрав миллионы просмотров. Астролог Тамара Глоба — женщина, чьи прогнозы становятся новостью раньше самих событий.

Что она предрекла миру на март? И кого ждет удача?

"Изменится абсолютно все"

Новый год начался не с обычных поздравлений. Когда Тамара Глоба озвучила свой главный прогноз на 2026-й, в социальных сетях поднялась волна обсуждений. "Это год, когда изменится абсолютно все!" — заявила астролог.

Может ли один человек, глядя на звезды, уловить тренды будущего, которые не видят экономисты и политологи? По словам Глобы, да. Она убеждена: 2026-й — это не просто год Огненной Лошади по восточному календарю, но переломный момент для всей планеты.

Но в чем конкретно выражаются эти перемены? Глоба не ограничивается общими фразами.

Война закончится, но нескоро

Самое шокирующее предсказание касается украинского конфликта. В декабре 2025 года Глоба заявила, что война закончится через десять дней, — видео получило колоссальный резонанс, собрав 50 миллионов просмотров за сутки. Конечно, этого не произошло. Но астролог не отступила.

Согласно ее актуальному прогнозу, конфликт завершится к началу 2027-го, но путь к этому будет непростой. "Будут моменты вокруг СВО, которые касаются завершения этапов обсуждений и в то же время выведения новых лиц на поверхность. И в первую очередь это касается союзов, противников, конкуренции", — пояснила Глоба в интервью Надежде Стрелец.

По ее прогнозу, август 2026 года принесет прорыв в переговорах. В конце января — начале февраля 2027-го нас ждет финальная стадия, требующая "особой осторожности" из-за попыток сорвать достигнутые договоренности.

Интересный момент: Глоба подчеркивает, что конец 2026 года "в целом будет позитивным для России", несмотря на "отдельные риски, в том числе связанные с энергетическим сектором".

"Это время битвы за мир и будущее человечества в целом. Многие привычные структуры начнут давать трещины, а старые методы управления перестанут работать", — говорит Глоба.

Финансовые революции для избранных

Говоря о деньгах, Глоба не предрекает ни мировых кризисов, ни колоссальных спадов. Наоборот, она утверждает, что 2026-й будет особо удачным для отдельных знаков зодиака.

"Для Львов и Рыб 2026 год станет временем значительных перемен и успехов", — заявляет Глоба.

Ее прогнозы говорят о море удачи в финансовой сфере — но только для тех, кто "занимается тем, что любит, и не тратит силы на то, что не зажигает изнутри".

Март — месяц, который перевернет мир

Если 2026-й — это год перемен, то март — его апогей. И здесь Глоба выходит за рамки обычных гороскопов, говоря о глобальных сдвигах.

"Март 2026 года обещает стать месяцем глубоких трансформаций и неожиданных поворотов судьбы", — пишет Life.ru, ссылаясь на прогноз астролога.

Ключевые астрономические события марта — лунное затмение 3 марта и прохождение кометы рядом с Юпитером в середине месяца. Именно это, по ее мнению, спровоцирует "серьезные перемены в политической сфере": смену руководителей в некоторых странах, переходы власти, борьбу за лидерство.

Интересно, что Глоба особо выделила конкретные опасные дни: 2, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 27 и 31 марта. В эти периоды, по ее словам, нужно быть "максимально осторожными".

А вот вторая половина марта — благоприятная.