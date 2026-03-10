Гладков выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску

БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков направил слова поддержки и соболезнования жителям Брянской области в связи с ракетным ударом ВСУ по Брянску, атаку он назвал террористической.
"Выражаю искренние соболезнования жителям Брянской области в связи с террористическим ракетным ударом ВСУ по Брянску… Жители Брянской области, потерявшие своих родных и близких! Примите искренние слова сочувствия. Хотя понимаем, что никакие слова не смогут унять вашу боль… Мы скорбим вместе с вами", - написал он в Telegram-канале.
В своем обращении Гладков отметил, что жители Белгородской области как никто понимают, на что способен враг, наносящий удары по мирным кварталам. Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления раненым и возвращения к семьям, завершив обращение словами: "Белгородская область с вами!".
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по последним данным, погибли шесть человек, десятки пострадали.