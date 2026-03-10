Рейтинг@Mail.ru
Гладков выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/gladkov-2079814516.html
Гладков выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску
Гладков выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Гладков выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков направил слова поддержки и соболезнования жителям Брянской области в связи с ракетным ударом ВСУ по Брянску,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:59:00+03:00
2026-03-10T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
вячеслав гладков
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg
https://ria.ru/20260310/udar-2079805934.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_f30d91cccc043198d95bc57f059827ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, вячеслав гладков, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Гладков выразил соболезнования в связи с ракетным ударом по Брянску

Гладков выразил соболезнования в связи с ракетным ударом ВСУ по Брянску

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков направил слова поддержки и соболезнования жителям Брянской области в связи с ракетным ударом ВСУ по Брянску, атаку он назвал террористической.
"Выражаю искренние соболезнования жителям Брянской области в связи с террористическим ракетным ударом ВСУ по Брянску… Жители Брянской области, потерявшие своих родных и близких! Примите искренние слова сочувствия. Хотя понимаем, что никакие слова не смогут унять вашу боль… Мы скорбим вместе с вами", - написал он в Telegram-канале.
В своем обращении Гладков отметил, что жители Белгородской области как никто понимают, на что способен враг, наносящий удары по мирным кварталам. Губернатор также пожелал скорейшего выздоровления раненым и возвращения к семьям, завершив обращение словами: "Белгородская область с вами!".
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по последним данным, погибли шесть человек, десятки пострадали.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
Вчера, 21:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскВячеслав ГладковАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала