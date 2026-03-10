Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге сотрудник ГАИ выстрелил 31 раз, чтобы остановить водителя
13:40 10.03.2026
В Оренбурге сотрудник ГАИ выстрелил 31 раз, чтобы остановить водителя
В Оренбурге сотрудник ГАИ выстрелил 31 раз, чтобы остановить водителя - РИА Новости, 10.03.2026
В Оренбурге сотрудник ГАИ выстрелил 31 раз, чтобы остановить водителя
Сотрудники госавтоинспекции Оренбурга 31 раз выстрелили из табельного оружия по колесам автомобиля, чтобы остановить пьяного водителя, правонарушитель... РИА Новости, 10.03.2026
авто, оренбург, новосергиевский район, оренбургская область, происшествия
Авто, Оренбург, Новосергиевский район, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбурге сотрудник ГАИ выстрелил 31 раз, чтобы остановить водителя

Сотрудники ГИБДД Оренбурга потратили 31 пулю, чтобы остановить пьяного водителя

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудник ДПС. Архивное фото
УФА, 10 мар – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции Оренбурга 31 раз выстрелили из табельного оружия по колесам автомобиля, чтобы остановить пьяного водителя, правонарушитель оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщил судебный участок №1 мирового судьи Новосергиевского района Оренбургской области.
Инцидент произошел в Оренбурге в новогоднюю ночь, а суд состоялся 10 марта.
"Мужчина двигался по автодороге М5-Урал, заметив патрульный автомобиль, ускорил движение. Сотрудники госавтоинспекции начали преследование автомобиля", - рассказали в суде.
Водителю неоднократно подавались команды об остановке, но он пытался уйти от преследования, преграждал путь служебному автомобилю, на законные требования не реагировал. Водитель был предупрежден по громкоговорителю о применении огнестрельного оружия, но игнорировал требования об остановке, говорится в сообщении.
"Сотрудниками был произведен 31 выстрел по колесам автомобиля, после чего был остановлен, у мужчины имелись признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - сообщает суд.
Нарушителю назначили штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.
АвтоОренбургНовосергиевский районОренбургская областьПроисшествия
 
 
