В Оренбурге сотрудник ГАИ выстрелил 31 раз, чтобы остановить водителя

УФА, 10 мар – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции Оренбурга 31 раз выстрелили из табельного оружия по колесам автомобиля, чтобы остановить пьяного водителя, правонарушитель оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщил судебный участок №1 мирового судьи Новосергиевского района Оренбургской области.