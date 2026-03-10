Поддержка АдГ со временем будет только расти, считает немецкий политолог

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) со временем будет получать гораздо больше поддержки на федеральном уровне, чем на последних выборах в земле Баден-Вюртемберг, и тогда не пускать её во власть будет все труднее, такое мнение РИА Новости высказал германский политолог Александр Рар.

Пока, по словам Рара , ни одна партия с АдГ вступать в коалицию не хочет с ней.

"Но со временем ситуация будет меняться, тем более, что кризис в Германии не уходит. И "Альтернатива для Германии" будет получать гораздо больше голосов, чем сейчас в Баден-Вюртемберге , где она получила только около 19% голосов. Я думаю, что на федеральном уровне она будет достигать больше 25%, может быть, дойдет до 30% поддержки избирателей. И тогда обходить эту партию будет очень трудно", - считает Рар.

По мнению политолога, не исключено, что все партии от христианских демократов до "Левых" могут объединиться против АдГ, только чтобы ее не пустить во власть.

"И кроме того, не исключено, что все-таки на каком-то этапе эта партия будет запрещена, если все другие политические силы объединятся против нее. Это с демократией ничего общего, конечно, не имеет, но под лозунгом "спасать демократию", "спасать Германию от натиска России" и "авторитарных режимов" может подействовать", - полагает Рар.

Хотя АдГ укрепляет позиции на западе Германии, там еще сильны позиции системных партий, таких как Христианско-демократический союз ( ХДС ) или "Зелёные", отметил он.

"Я думаю, что если так грубо посмотреть на политическую картину Германии, то можно сказать, что есть две партии, которые больше и больше начинают представлять население. На Востоке "Альтернатива для Германии" становится народной партией, а на Западе Германии все-таки, как это ни странно, именно партия "Зеленых", системная партия, которая идеологически по своему развитию более близка, чем другие партии, к умонастроению большинства жителей, особенно молодых или людей среднего возраста Западной Германии", - сказал политолог.

При этом он отметил, что на федеральном уровне "Зелёные" не пользуются большой популярностью, их поддерживает около 10% населения, но если опросить элиты и правящие круги Германии, то большинство из них будет поддерживать именно "Зелёных".

"Это обо многом говорит, о том, у кого власть в стране", - заключил Рар.