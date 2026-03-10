МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Многие избиратели в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ отдали свои голоса за "Альтернативу для Германии" (АдГ) из-за растущего недовольства текущей политикой, которая отдаляет страну от экономической и социальной стабильности, также не учитывает энергетические реалии, заявил РИА Новости глава регионального отделения АдГ в Баден-Вюртемберге Эмиль Зенце.

Баден-Вюртемберге в воскресенье прошли выборы в ландтаг (земельный парламент), победу на которых с небольшим отрывом одержала партия "Зелёные" с 30,2% голосов. Христианско-демократический союз ( ХДС ) с 29,7% занял лишь второе место, ему так и не удалось вернуть себе власть в регионе, который долгое время считался оплотом консерваторов. Правая партия "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 18,8% избирателей, улучшив свой результат практически в два раза по сравнению с предыдущими выборами, когда за неё проголосовали 9,7%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) показала свой худший результат (5,5%), едва преодолев пятипроцентный барьер, чтобы пройти в земельный парламент.

"Многие граждане вновь выразили нам свое доверие, и это доверие не случайно. Это выражение растущего недовольства политикой, которая годами ведет страну в направлении, которое все больше упускает из виду экономическую целесообразность, социальную стабильность и реалии энергетической политики", - заявил Зенце.

Он отметил, что в начале этой избирательной кампании АдГ сформулировали цель стать сильнее, заметнее и оказывать устойчивое влияние на политический курс в регионе.

"Мы не полностью достигли этой цели, но мы достигли другого, не менее важного: мы зарекомендовали себя как крепкая, неотъемлемая сила в политической структуре Баден-Вюртемберга. Наши избиратели показали нам, что они хотят альтернативу, которая четко говорит, четко действует и четко отстаивает интересы этой земли", - подчеркнул он.

Глава регионального отделения АдГ также указал на то, в эпоху глобальной напряжённости Германии необходима внешняя политика, ориентированная на собственные интересы.

"АдГ выступает за диалог, экономическую рациональность и политику разрядки, способную обеспечить стабильность для Германии и Баден-Вюртемберга. Это касается и отношений с Россией . Баден-Вюртемберг, будучи одной из сильнейших земель-экспортеров, не может позволить себе упускать возможности и разрывать связи, которые играют ключевую роль в обеспечении благосостояния и энергетической безопасности", - отметил Зенце.