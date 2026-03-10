Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Мерц признал: ближневосточный конфликт пагубно влияет на немецкую экономику. Некоторые политики и представители бизнеса призывают вернуться к российским энергоносителям. Что собираются предпринять в Берлине — в материале РИА Новости.

"Он вредит"

Нефть марки Brent с 72,75 доллара за баррель взлетела за 80. Газ в Европе — с 390 долларов за тысячу кубометров до 700.

Аналитики предупреждают: нефть способна дойти и до 150, газ — 1500.

Германию это очень беспокоит.

"Конфликт вредит нашей экономике. Нефть и газ дорожают. Мы все надеемся, что эта война быстро закончится", — сказал канцлер Фридрих Мерц Дональду Трампу в Белом доме.

Еле дышит

Экономика ФРГ и без обострения на Ближнем Востоке находилась не в лучшем состоянии: растущий внешний долг, дорогая электроэнергия как для промышленности, так и для домохозяйств, падение конкурентоспособности, перечисляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.

Страдают металлургия, химическая промышленность, автомобилестроение, производство удобрений.

ВВП околонулевой. В 2025-м на банкротство подали почти 24 тысячи компаний — максимум за десять лет. В промышленном секторе за год потеряли более 120 тысяч рабочих мест.

Подземные хранилища газа почти пусты, а сезон отбора еще не закончился.

"Там меньше 20%. Что в общем-то еле-еле способно обеспечить потребление", — отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

В Берлине самые высокие цены на электроэнергию среди всех столиц ЕС — 38,72 евроцента за киловатт-час (примерно 35 рублей).

Возникнет угроза

Бензин и дизель уже дороже двух евро.

По мнению Данилова, тарифы на электричество могут прибавить 35-38%.

Это, естественно, негативно скажется на экономике. Особенно достанется тем, кто зависит от нефти и газа как сырья для дальнейшей переработки. Прежде всего химпрому, а также энергоемким отраслям: металлургии, машиностроению, производству цемента, строительных материалов, говорит эксперт.

Обычно ПХГ пополнялись летом по более-менее приемлемым ценам. Теперь на это лучше не рассчитывать.

"В случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке до осени в Европе возникнет угроза незаполнения ПХГ к зиме", — подчеркивает Данилов.

"Вступить в переговоры"

Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель призвала к диалогу с Россией и возобновлению поставок энергоресурсов.

"Мы должны вернуться к миксу из атомной энергии, а также природного газа и нефти, и покупать их там, где это выгоднее всего, а именно в России. И мы должны вступить в переговоры с русскими", — сказала она.

Солидарна с ней и основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.

"Правительство ФРГ обязано немедленно защитить предприятия и потребителей от нового резкого роста цен", — считает она.

Подорожание нефти и газа — это фактор прямого давления на благосостояние каждого немца.

"Рост цен на энергию бьет по и без того страдающей промышленности, делая ее еще более неконкурентоспособной и угрожая рабочим местам. Одновременно снижаются реальные доходы населения через повышение стоимости топлива, отопления и продуктов питания", — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.

Эксперты сходятся во мнении, что конфликт на Ближнем Востоке в очередной раз выявил ошибочность энергетической стратегии Германии и Евросоюза в целом.

Порвав с Россией, ЕС впал в сильную зависимость от любых геополитических и ценовых колебаний на мировом энергетическом рынке, поставив под угрозу развитие экономики и благополучие собственных граждан.