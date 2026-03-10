Рейтинг@Mail.ru
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана
08:00 10.03.2026
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана
Мерц признал: ближневосточный конфликт пагубно влияет на немецкую экономику. Некоторые политики и представители бизнеса призывают вернуться к российским... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
германия
иран
ближний восток
фридрих мерц
евросоюз
германия
иран
ближний восток
в мире, германия, иран, ближний восток, фридрих мерц, евросоюз
В мире, Германия, Иран, Ближний Восток, Фридрих Мерц, Евросоюз
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана

Данилов: конфликт на Ближнем Востоке показал ошибочность стратегии ФРГ

© REUTERS / Thilo SchmuelgenКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Мерц признал: ближневосточный конфликт пагубно влияет на немецкую экономику. Некоторые политики и представители бизнеса призывают вернуться к российским энергоносителям. Что собираются предпринять в Берлине — в материале РИА Новости.

"Он вредит"

Нефть марки Brent с 72,75 доллара за баррель взлетела за 80. Газ в Европе — с 390 долларов за тысячу кубометров до 700.
Аналитики предупреждают: нефть способна дойти и до 150, газ — 1500.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Придется отступить": Иран загнал Европу в тупик
6 марта, 08:00
Германию это очень беспокоит.
"Конфликт вредит нашей экономике. Нефть и газ дорожают. Мы все надеемся, что эта война быстро закончится", — сказал канцлер Фридрих Мерц Дональду Трампу в Белом доме.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома

Еле дышит

Экономика ФРГ и без обострения на Ближнем Востоке находилась не в лучшем состоянии: растущий внешний долг, дорогая электроэнергия как для промышленности, так и для домохозяйств, падение конкурентоспособности, перечисляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.
Страдают металлургия, химическая промышленность, автомобилестроение, производство удобрений.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Просто стыдно". В ЕС уже пожалели о возможной войне с Россией
20 февраля, 08:00
ВВП околонулевой. В 2025-м на банкротство подали почти 24 тысячи компаний — максимум за десять лет. В промышленном секторе за год потеряли более 120 тысяч рабочих мест.
Подземные хранилища газа почти пусты, а сезон отбора еще не закончился.
"Там меньше 20%. Что в общем-то еле-еле способно обеспечить потребление", — отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
В Берлине самые высокие цены на электроэнергию среди всех столиц ЕС — 38,72 евроцента за киловатт-час (примерно 35 рублей).
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Города мира. Берлин

Возникнет угроза

Бензин и дизель уже дороже двух евро.
По мнению Данилова, тарифы на электричество могут прибавить 35-38%.
Берлин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Немцы потребовали смену власти из-за цен на бензин после атак на Иран
6 марта, 03:08
Это, естественно, негативно скажется на экономике. Особенно достанется тем, кто зависит от нефти и газа как сырья для дальнейшей переработки. Прежде всего химпрому, а также энергоемким отраслям: металлургии, машиностроению, производству цемента, строительных материалов, говорит эксперт.
Обычно ПХГ пополнялись летом по более-менее приемлемым ценам. Теперь на это лучше не рассчитывать.
"В случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке до осени в Европе возникнет угроза незаполнения ПХГ к зиме", — подчеркивает Данилов.
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия

"Вступить в переговоры"

Сопредседатель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель призвала к диалогу с Россией и возобновлению поставок энергоресурсов.
"Мы должны вернуться к миксу из атомной энергии, а также природного газа и нефти, и покупать их там, где это выгоднее всего, а именно в России. И мы должны вступить в переговоры с русскими", — сказала она.
Солидарна с ней и основательница партии BSW Сара Вагенкнехт.
"Правительство ФРГ обязано немедленно защитить предприятия и потребителей от нового резкого роста цен", — считает она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп назвал цель военной операции в Иране
28 февраля, 10:44
Подорожание нефти и газа — это фактор прямого давления на благосостояние каждого немца.
"Рост цен на энергию бьет по и без того страдающей промышленности, делая ее еще более неконкурентоспособной и угрожая рабочим местам. Одновременно снижаются реальные доходы населения через повышение стоимости топлива, отопления и продуктов питания", — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
Эксперты сходятся во мнении, что конфликт на Ближнем Востоке в очередной раз выявил ошибочность энергетической стратегии Германии и Евросоюза в целом.
Порвав с Россией, ЕС впал в сильную зависимость от любых геополитических и ценовых колебаний на мировом энергетическом рынке, поставив под угрозу развитие экономики и благополучие собственных граждан.
© AP Photo / Ebrahim NorooziЛюди возле Бранденбургских ворот в Берлине
Люди возле Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Люди возле Бранденбургских ворот в Берлине
 
В миреГерманияИранБлижний ВостокФридрих МерцЕвросоюз
 
 
