В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы
В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы - РИА Новости, 10.03.2026
В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы
Власти Германии опасаются последствий для Европы из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призывают к сохранению территориальной целостности Ирана, заявил РИА Новости, 10.03.2026
в мире
иран
германия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
иран
германия
ближний восток
в мире, иран, германия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Германия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы
МИД Германии опасается последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы