В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы - РИА Новости, 10.03.2026
18:42 10.03.2026
В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы
В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы - РИА Новости, 10.03.2026
В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы
Власти Германии опасаются последствий для Европы из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призывают к сохранению территориальной целостности Ирана, заявил РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:42:00+03:00
2026-03-10T18:42:00+03:00
В Германии опасаются последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы

МИД Германии опасается последствий эскалации на Ближнем Востоке для Европы

БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Власти Германии опасаются последствий для Европы из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призывают к сохранению территориальной целостности Ирана, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Никто не заинтересован в хаосе, гражданской войне или распаде Ирана. Последствия были бы значительными и затронули бы также Европу", - заявил Вадефуль во время своего визита в Иерусалим. Трансляцию его выступления ведет YouTube-канал DWS News.
Говоря о возможных путях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, Вадефуль отдельно указал на необходимость сохранения целостности Ирана.
"Территориальная целостность Ирана должна быть сохранена", - подчеркнул глава МИД ФРГ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Заголовок открываемого материала