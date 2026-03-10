Рейтинг@Mail.ru
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/gaz-2079699055.html
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов - РИА Новости, 10.03.2026
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов
Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:24:00+03:00
2026-03-10T14:24:00+03:00
в мире
нидерланды
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_0:315:2989:1996_1920x0_80_0_0_6f820d37c9ba5d889876466d1e0c65f6.jpg
https://ria.ru/20260310/gaz-2079667393.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804076011_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_e42daab33bdef5a45c9a34f3a65ec0f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, экономика
В мире, Нидерланды, Экономика
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов

Gasunie: запасы газа в Нидерландах упали до 9%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральноевропейский газовый хаб
Центральноевропейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центральноевропейский газовый хаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар.
В феврале сообщалось, что запасы газа в Нидерландах находятся на исторически низком уровне, заполненность сократилась до 11%.
"В настоящее время заполненность газохранилищ (в Нидерландах) составляет 9%", - заявила представитель Gasunie во вторник.
Она добавила, что зимний сезон в Нидерландах почти закончился, а именно на этот период и рассчитаны эти запасы.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Средняя цена на газ в Европе достигла максимума за три года
Вчера, 12:34
 
В миреНидерландыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала