Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов - РИА Новости, 10.03.2026
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов
Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:24:00+03:00
2026-03-10T14:24:00+03:00
2026-03-10T14:24:00+03:00
в мире
нидерланды
экономика
нидерланды
в мире, нидерланды, экономика
В мире, Нидерланды, Экономика
Запасы газа в Нидерландах упали до девяти процентов
Gasunie: запасы газа в Нидерландах упали до 9%
ГААГА, 10 мар - РИА Новости. Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 9%, сообщила РИА Новости представитель нидерландской газотранспортной компании Gasunie Мари-Лу Грегуар.
В феврале сообщалось, что запасы газа в Нидерландах
находятся на исторически низком уровне, заполненность сократилась до 11%.
"В настоящее время заполненность газохранилищ (в Нидерландах) составляет 9%", - заявила представитель Gasunie во вторник.
Она добавила, что зимний сезон в Нидерландах почти закончился, а именно на этот период и рассчитаны эти запасы.