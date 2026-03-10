https://ria.ru/20260310/gaz-2079667393.html
Средняя цена на газ в Европе достигла максимума за три года
Средняя цена на газ в Европе взлетела до максимума за три года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные лондонской биржи ICE.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Средняя цена на газ в Европе взлетела до максимума за три года, выяснило РИА Новости, проанализировав данные
лондонской биржи ICE.
Расчетная стоимость по индексу TTF по итогам понедельника достигла 675 долларов за тысячу кубометров. Это максимум с 23 января 2023 года, когда показатель составил почти 745 долларов.
Цена на газ на европейском рынке начала резко расти после начала конфликта на Ближнем Востоке
. На прошлой неделе госкомпания QatarEnergy заявила о прекращении производства СПГ из-за атак иранских беспилотников. При этом большая часть продукции шла в ЕС. Накануне стоимость газа там превышала 800 долларов за тысячу кубометров.
По мнению аналитиков, если конфликт затянется, Европа
рискует столкнуться с ценовым шоком, сопоставимым с весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.
Осложняют ситуацию низкие запасы в местных подземных хранилищах. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, сейчас там осталось 29,4%. Это один из самых низких показателей для этого времени года с 2011-го.
Энергокризис в Европе также усугубляет отказ от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла из-за этого более 1,3 триллиона евро.
Тем не менее в середине октября прошлого года Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от поставок российского газа с 1 января 2026-го. Для действующих контрактов сохранится переходный период до 1 января 2028 года. Для краткосрочных соглашений, заключенных до 17 июня, запрет на импорт российского СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026-го, трубопроводного — с 17 июня того же года.