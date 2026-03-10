https://ria.ru/20260310/gaz-2079655395.html
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16 процентов
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16 процентов - РИА Новости, 10.03.2026
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16 процентов
Биржевые цены на газ в Европе после открытия торгов вторника ускорили падение до 16%, до 567 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:48:00+03:00
2026-03-10T11:48:00+03:00
2026-03-10T11:51:00+03:00
экономика
европа
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342058_0:243:2857:1850_1920x0_80_0_0_29dc50379ad627ba6c62c86c45aa2485.jpg
https://ria.ru/20260310/smi-2079649666.html
европа
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342058_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_5aa909e5e7a42cc1e823b2c947247cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, нидерланды
Экономика, Европа, Нидерланды
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16 процентов
Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение до 16%