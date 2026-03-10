Рейтинг@Mail.ru
11:48 10.03.2026 (обновлено: 11:51 10.03.2026)
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16 процентов
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16 процентов
экономика, европа, нидерланды
Экономика, Европа, Нидерланды
Цены на газ в Европе ускорили падение до 16 процентов

Газораспределительная станция. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе после открытия торгов вторника ускорили падение до 16%, до 567 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 602,8 доллара (-10,7%). А по состоянию на 10.22 мск показатель составляет 567,1 доллара (-16%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 675,1 доллара за тысячу кубометров.
