Гавана частично осталась без света

ГАВАНА, 10 мар - РИА Новости. Новый блэкаут произошел в кубинской столице из-за отключения ТЭС, которая всего несколькими часами ранее была подключена к национальной энергосистеме SEN.

"Вышел из строя блок №2 ТЭС Ernesto Guevara De La Serna из-за сбоя в системе регулирования турбины", - сообщила Электрическая компания Кубы UNE в социальной сети X

Корреспондент РИА Новости зафиксировал отсутствие света и проблемы с доступом к мобильным данным в нескольких районах Гаваны

Согласно сводкам UNE, ежедневный дефицит генерации превышает 1000 мегаватт в часы пик, что вызывает отключения электроэнергии продолжительностью от 20 до 40 часов из-за повторяющихся аварий на теплоэлектростанциях, недостатка технического обслуживания и нехватки топлива.

Проблемы с генерацией усугубляются сбоями и авариями на ключевых объектах, таких как ТЭС Антонио Гитерас, поломка на которой 4 марта вызвала коллапс энергосистемы и затронула две трети территории острова.

С прошлого четверга на Кубе остаются закрытыми банки, магазины и другие учреждения, оказывающие услуги населению, а также приостановлены занятия в начальных и средних школах во всех провинциях страны.