Гавана частично осталась без света
Гавана частично осталась без света - РИА Новости, 10.03.2026
Гавана частично осталась без света
Новый блэкаут произошел в кубинской столице из-за отключения ТЭС, которая всего несколькими часами ранее была подключена к национальной энергосистеме SEN. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:25:00+03:00
2026-03-10T22:25:00+03:00
2026-03-10T22:25:00+03:00
в мире
куба
гавана
куба
гавана
Гавана частично осталась без света
Гавана частично осталась без света после новой аварии на ТЭС
ГАВАНА, 10 мар - РИА Новости. Новый блэкаут произошел в кубинской столице из-за отключения ТЭС, которая всего несколькими часами ранее была подключена к национальной энергосистеме SEN.
"Вышел из строя блок №2 ТЭС Ernesto Guevara De La Serna из-за сбоя в системе регулирования турбины", - сообщила Электрическая компания Кубы
UNE в социальной сети X
.
Корреспондент РИА Новости зафиксировал отсутствие света и проблемы с доступом к мобильным данным в нескольких районах Гаваны
.
Согласно сводкам UNE, ежедневный дефицит генерации превышает 1000 мегаватт в часы пик, что вызывает отключения электроэнергии продолжительностью от 20 до 40 часов из-за повторяющихся аварий на теплоэлектростанциях, недостатка технического обслуживания и нехватки топлива.
Проблемы с генерацией усугубляются сбоями и авариями на ключевых объектах, таких как ТЭС Антонио Гитерас, поломка на которой 4 марта вызвала коллапс энергосистемы и затронула две трети территории острова.
С прошлого четверга на Кубе остаются закрытыми банки, магазины и другие учреждения, оказывающие услуги населению, а также приостановлены занятия в начальных и средних школах во всех провинциях страны.
Кризис в энергетике на острове обострился после военной операции США
в Венесуэле
, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро
и его супруга Силия Флорес
. Президент США Дональд Трамп
заявил тогда, что правительство Кубы больше не будет получать нефть и финансовые средства из Каракаса
.
Кроме того, 29 января Трамп объявил о введении дополнительных пошлин для стран, которые поставляют нефть на остров. Президент Кубы Мигель Диас-Канель
заявил, что Вашингтон
пытается задушить экономику острова посредством энергетической блокады.