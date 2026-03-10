Гарбузов: новый бизнес-центр появится в ЮЗАО Москвы рядом с метро и ТТК

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Обручевском районе Москвы продолжается строительство бизнес-центра около станции БКЛ "Воронцовская" по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), также рядом находится Третье транспортное кольцо, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Столице важно, чтобы деловая активность развивалась не только в центре, но и в жилых районах — это сокращает ежедневные поездки, снижает маятниковую миграцию, экономит время горожан и делает среду более удобной. Поэтому благодаря реализации программы стимулирования создания мест приложения труда в Обручевском районе продолжается реализация бизнес-центра общей площадью более 44 тысяч квадратных метров", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что после ввода объекта в эксплуатацию здесь появится около 1,5 тысячи рабочих мест, а также дополнительные возможности для развития сервисов и инфраструктуры Юго-Западного административного округа столицы.

Реализация коммерческих масштабных инвестиционных проектов (МаИП) позволяет развивать территории, создавать в них центры деловой активности и рабочие места. Также это способствует улучшению качества жизни и повышению экономического потенциала Москвы.

"Такие проекты могут включать возведение многофункциональных, офисных, торговых комплексов, предприятий, направленных на внедрение современных технологий. В 2023 году город выделил инвестору участок площадью более 0,5 гектара для строительства бизнес-центра в Обручевском районе", — отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города, Екатерина Соловьева.

Она подчеркнула, что договор аренды заключен на пять лет и за время его действия арендатор должен возвести объект. Город будет контролировать процесс работ на каждом этапе.

Строительный цикл офисного здания проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, общая площадь объекта составляет 44,7 тысячи квадратных метров. Инспекторы комитета провели три выездные проверки, в ходе которых оценили качество конструкций и применяемых материалов на соответствие утвержденным проектным решениям.

Бизнес-центр расположен в формирующемся деловом кластере рядом со станцией БКЛ "Воронцовская", а также в шести минутах ходьбы от станции метро "Калужская". Кроме того, на автомобиле до Третьего транспортного кольца можно будет доехать за 10 минут. Это обеспечит резидентам быстрый доступ к ключевым магистралям Москвы и удобные маршруты передвижения.

Директор по коммерческой недвижимости "Левел Групп" Александра Захарова добавила, что этот объект в первую очередь решает задачи современной офисной инфраструктуры, но при этом предусматривает насыщенное внутреннее наполнение. Таким образом, не только сотрудники, но и жители близлежащих жилых кварталов смогут пользоваться всей зоной ретейла. Например, фитнес-клубом, площадками для падел-тенниса, медицинским центром, торговыми сервисами, а для удаленных сотрудников будет открыт коворкинг.