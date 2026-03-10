Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие прекратило дело о вымогательстве в отношении покончившей с собой в изоляторе Алии Галицкой, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.

"Прокуратура вынесла предписание и обязала следственный орган, ОМВД Истринский, прекратить уголовное дело в отношении Алии о вымогательстве. Следователь прекратил", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была удовлетворена прокуратурой в полном объеме.

"Надзорный орган пришел к выводу, что уголовное дело было возбуждено при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, что прямо противоречит требованиям уголовно-процессуального закона. В своем требовании прокуратура указала, что материалы дела не содержат сведений о вымогательстве, а фактически отражают гражданско-правовой конфликт между сторонами, связанный с имущественными спорами и семейными разногласиями", - добавил адвокат.

По его словам, прокурор прямо указал, что требования о получении доли совместно нажитого имущества не образуют состава какого-либо преступления.