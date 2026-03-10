Рейтинг@Mail.ru
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 10.03.2026 (обновлено: 16:21 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/galitskaya-2079729455.html
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили - РИА Новости, 10.03.2026
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили
Следствие прекратило дело о вымогательстве в отношении покончившей с собой в изоляторе Алии Галицкой, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:07:00+03:00
2026-03-10T16:21:00+03:00
происшествия
истра
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073011104_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_15fd8f32161621422dad48897776561b.jpg
https://ria.ru/20260210/sud-2073452050.html
https://ria.ru/20260211/zhena-2073558699.html
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073011104_0:0:612:458_1920x0_80_0_0_a705665e0bd2d49cf3767a5e65d2ee5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье)
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили

Адвокат Емельянов: СК прекратил дело о вымогательстве в отношении Алии Галицкой

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/TelegramАлия Галицкая в Истринском городском суде
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/Telegram
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие прекратило дело о вымогательстве в отношении покончившей с собой в изоляторе Алии Галицкой, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
"Прокуратура вынесла предписание и обязала следственный орган, ОМВД Истринский, прекратить уголовное дело в отношении Алии о вымогательстве. Следователь прекратил", - сказал собеседник агентства.
Алия Галицкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей
10 февраля, 14:40
Он уточнил, что по результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была удовлетворена прокуратурой в полном объеме.
"Надзорный орган пришел к выводу, что уголовное дело было возбуждено при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, что прямо противоречит требованиям уголовно-процессуального закона. В своем требовании прокуратура указала, что материалы дела не содержат сведений о вымогательстве, а фактически отражают гражданско-правовой конфликт между сторонами, связанный с имущественными спорами и семейными разногласиями", - добавил адвокат.
По его словам, прокурор прямо указал, что требования о получении доли совместно нажитого имущества не образуют состава какого-либо преступления.
Также обращено внимание на то, что показания лиц, положенные в основу возбуждения дела, не были надлежащим образом проверены, несмотря на наличие между сторонами очевидного конфликта, который мог повлиять на их позицию.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат
11 февраля, 06:14
 
ПроисшествияИстраМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала