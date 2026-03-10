https://ria.ru/20260310/galitskaya-2079729455.html
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили - РИА Новости, 10.03.2026
Дело о вымогательстве в отношении Галицкой прекратили
Следствие прекратило дело о вымогательстве в отношении покончившей с собой в изоляторе Алии Галицкой, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:07:00+03:00
2026-03-10T16:07:00+03:00
2026-03-10T16:21:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Следствие прекратило дело о вымогательстве в отношении покончившей с собой в изоляторе Алии Галицкой, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
"Прокуратура вынесла предписание и обязала следственный орган, ОМВД Истринский, прекратить уголовное дело в отношении Алии о вымогательстве. Следователь прекратил", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по результатам прокурорской проверки жалоба защиты на незаконное возбуждение уголовного дела была удовлетворена прокуратурой в полном объеме.
"Надзорный орган пришел к выводу, что уголовное дело было возбуждено при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, что прямо противоречит требованиям уголовно-процессуального закона. В своем требовании прокуратура указала, что материалы дела не содержат сведений о вымогательстве, а фактически отражают гражданско-правовой конфликт между сторонами, связанный с имущественными спорами и семейными разногласиями", - добавил адвокат.
По его словам, прокурор прямо указал, что требования о получении доли совместно нажитого имущества не образуют состава какого-либо преступления.
Также обращено внимание на то, что показания лиц, положенные в основу возбуждения дела, не были надлежащим образом проверены, несмотря на наличие между сторонами очевидного конфликта, который мог повлиять на их позицию.