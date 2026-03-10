Гуцул заявила о попытке властей Молдавии поставить под контроль Гагаузию

КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся в СИЗО, заявила о попытке властей Молдавии поставить под полный политический контроль автономию, лишив реальных полномочий и самостоятельности, говорится в ее заявлении, переданном через адвокатов.