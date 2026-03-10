Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заявила о попытке властей Молдавии поставить под контроль Гагаузию
18:52 10.03.2026
Гуцул заявила о попытке властей Молдавии поставить под контроль Гагаузию
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Глава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся в СИЗО, заявила о попытке властей Молдавии поставить под полный политический контроль автономию, лишив реальных полномочий и самостоятельности, говорится в ее заявлении, переданном через адвокатов.
Гуцул обратилась с посланием к членам исполнительного комитета Гагаузии, который она по закону возглавляет. В нем она отметила важность формирования ЦИК и организации выборов в Народное собрание автономии (НСГ - местный парламент) в строгом соответствии с законом об особом правовом статусе Гагаузии и уложения автономии.
"Цель правящей партии гораздо шире, чем просто мое отстранение от должности. Речь идет о попытке поставить под полный политический контроль нашу автономию, лишив ее реальных полномочий и самостоятельности. Для этого необходимо взять под контроль ключевой механизм демократии — избирательные процессы в Гагаузии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гуцул.
По ее словам, через решения судебных инстанций были фактически сорваны и заблокированы выборы в Народное собрание автономии. "Одновременно звучат недвусмысленные сигналы: наши выборы будут признаны лишь в том случае, если автономия откажется от собственной Центральной избирательной комиссии и согласится на структуру, подчиненную Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, а члены избирательных органов пройдут через так называемый "веттинг" (оценка прокуроров и судей – ред.)", - пояснила Гуцул.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого, 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
