Израиль готовится к затяжной кампании против "Хезболлы", пишут СМИ
08:33 10.03.2026 (обновлено: 09:09 10.03.2026)
Израиль готовится к затяжной кампании против "Хезболлы", пишут СМИ
Израиль готовится к затяжной кампании против "Хезболлы", пишут СМИ
в мире
израиль
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
Израиль готовится к затяжной кампании против "Хезболлы", пишут СМИ

Израильские танки на границе с Ливаном
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чиновники в Израиле готовятся к затяжной кампании против ливанского движения "Хезболлах", которая, вероятно, продолжится после окончания конфликта с Ираном, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и дипломата одной из арабских стран.
"Израильтяне готовят международных игроков к тому, что война с "Хезболлах" может затянуться и продлиться дольше, чем война с Ираном", - говорится в сообщении издания.
По словам одного из источников, знакомого с операцией, израильские чиновники обсуждали возобновление наступления против "Хезболлах" еще до начала операции против Ирана.
Как отмечает Financial Times, израильская армия пока не продвинулась сильно в операции против "Хезболлах", ситуацию осложняет интенсивность продолжающегося полномасштабного конфликта с Ираном.
"Большая часть воздушных сил используется на этом фронте (в операции против Ирана - ред.)", - заявил изданию сотрудник службы безопасности Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
