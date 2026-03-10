"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опозорился, взяв пример с Владимира Зеленского и решив угрожать Ирану якобы "оборонительной" миссией в Ормузском проливе, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Макрон выступил перед камерами, анонсировав некую операцию в Ормузском проливе. Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент", — сказал он.
"Понимаете, о чем я? Это значит, что, в конце концов, это не так уж и невозможно. Мы видим, что у него (Зеленского. — Прим. ред.) много врагов, потому что он умеет их создавать", — заключил политик.
Вчера Макрон заявил, что Франция занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонного" характера с участием европейских и неевропейских государств, которую он оправдывает обеспечением безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам французского лидера, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив
8 марта, 22:10
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке этого пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
8 марта, 20:48