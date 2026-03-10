Рейтинг@Mail.ru
"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/frantsiya-2079601550.html
"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану
"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану - РИА Новости, 10.03.2026
"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану
Президент Франции Эммануэль Макрон опозорился, взяв пример с Владимира Зеленского и решив угрожать Ирану якобы "оборонительной" миссией в Ормузском проливе,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T06:22:00+03:00
2026-03-10T06:22:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
флориан филиппо
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068461237_0:202:3070:1929_1920x0_80_0_0_3b712101c5faaaadcbd313455e3f7fb6.jpg
https://ria.ru/20260309/makron-2079537017.html
https://ria.ru/20260308/makron-2079440587.html
https://ria.ru/20260308/makron-2079433663.html
иран
ормузский пролив
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068461237_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_6ca1a4dd0bed7ad8e6b7ca40011bd01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Просто позор": во Франции высмеяли Макрона после угроз Ирану

Филиппо: Макрон взял пример с Зеленского и неудачно пригрозил Ирану

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опозорился, взяв пример с Владимира Зеленского и решив угрожать Ирану якобы "оборонительной" миссией в Ормузском проливе, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Макрон выступил перед камерами, анонсировав некую операцию в Ормузском проливе. Если он взял пример с Зеленского, который предложил свою помощь США, то это просто позор, господин президент", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Франция стремится к свободе судоходства в Красном море, утверждает Макрон
Вчера, 17:03
По его словам, недавние угрозы Зеленского Тегерану показательны тем, что Брюссель никак не отреагировал на них.
"Понимаете, о чем я? Это значит, что, в конце концов, это не так уж и невозможно. Мы видим, что у него (Зеленского. — Прим. ред.) много врагов, потому что он умеет их создавать", — заключил политик.
Вчера Макрон заявил, что Франция занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонного" характера с участием европейских и неевропейских государств, которую он оправдывает обеспечением безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам французского лидера, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Макрон призвал Иран открыть Ормузский пролив
8 марта, 22:10
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке этого пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
8 марта, 20:48
 
В миреИранОрмузский проливФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала