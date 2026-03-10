https://ria.ru/20260310/frantsija-2079751953.html
Во Франции заявили о возможном использовании стратегических запасов топлива
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Французские власти могут использовать стратегические запасы в случае резкого роста цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню
заявил, что поручил главному управлению по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) проверить ценообразование топлива на 500 АЗС на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке
.
"Может потребоваться рассмотреть возможность разблокировать стратегические запасы", - сообщил Папен в эфире телеканала TF1.
По словам министра, на данный момент власти республики изучают динамику роста цен на топливо, вызванного эскалацией обстановки на Ближнем Востоке.
Папен отметил, что в рамках проверки ценообразования на топливо на 500 АЗС в республике было уже проверено более 230 объектов, и на 6% из них были выявлены нарушения, включая несоответствие стоимости, заявленной в интернете, и реальной стоимости топлива на месте. При этом французские власти не привлекают к ответственности тех, кто повысил цены на топливо, но требуют от них прозрачности ценообразования, добавил министр.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив
, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.