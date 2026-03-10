Во Франции заявили о возможном использовании стратегических запасов топлива

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Французские власти могут использовать стратегические запасы в случае резкого роста цен на топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности Серж Папен.

Папен отметил, что в рамках проверки ценообразования на топливо на 500 АЗС в республике было уже проверено более 230 объектов, и на 6% из них были выявлены нарушения, включая несоответствие стоимости, заявленной в интернете, и реальной стоимости топлива на месте. При этом французские власти не привлекают к ответственности тех, кто повысил цены на топливо, но требуют от них прозрачности ценообразования, добавил министр.