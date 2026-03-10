Во Франции заявили, что не хотят перемещать авианосец в Ормузский пролив

ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Франция пока не имеет конкретных планов на дальнейшее перемещение своего единственного авианосца "Шарль де Голль" из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявила министр обороны республики Катрин Вотрен.