Во Франции заявили, что не хотят перемещать авианосец в Ормузский пролив

ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Франция пока не имеет конкретных планов на дальнейшее перемещение своего единственного авианосца "Шарль де Голль" из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявила министр обороны республики Катрин Вотрен.
Телеканал BFMTV 6 марта сообщил, что "Шарль де Голль", передислоцированный из Балтийского моря после обострения на Ближнем Востоке, прибыл в Средиземноморье. Французский президент Эммануэль Макрон в понедельник подтвердил, что Франция не участвует в конфликте вокруг Ирана.
"("Шарль де Голль" - ред.) по-прежнему находится в Восточном Средиземноморье, и нет установленной даты его дальнейшего продвижения в Ормузский пролив", - сказала глава французского МО.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Минобороны ОАЭ 1 марта объявило, что Иран атаковал беспилотниками французскую военно-морскую базу в Абу-Даби. Речь идет о базе, также известной как Camp de la Paix. Ее открыли в 2009 году, в то время она была первым за 50 лет зарубежным военным объектом Франции. Министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро 2 марта подтвердил факт атаки, но отметил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.