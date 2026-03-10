ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане

ЖЕНЕВА, 10 мар — РИА Новости. ВОЗ расследует данные об использовании израильскими ВВС снарядов с фосфором в Ливане, заявил представитель организации в арабской стране доктор Абдинасир Абубакар.
В понедельник Human Rights Watch подтвердила, что 3 марта ЦАХАЛ применила запрещенные боеприпасы над жилыми домами в городе Йомор на юге соседнего государства.
«
"Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент пока не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее. Мы расследуем это и следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей", — рассказал Абубакар на брифинге в Женеве.
Он уточнил, что некоторые районы, где Израиль мог использовать такие снаряды, должны были эвакуировать, но многие решили не покидать дома.
«
"Они могут находиться в зоне риска заражения белым фосфором", — добавил доктор.
Второго марта ЦАХАЛ объявила о начале наступательной операции в Ливане. Рано утром в тот день с территории страны в направлении Израиля выпустили несколько ракет. Ответственность за атаку взяла на себя "Хезболла". Тель-Авив в ответ начал наносить массированные удары по населенным пунктам арабского государства, включая Бейрут.