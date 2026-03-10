ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане

«

"Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент пока не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее. Мы расследуем это и следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей", — рассказал Абубакар на брифинге в Женеве.