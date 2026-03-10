Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане
13:38 10.03.2026 (обновлено: 15:06 10.03.2026)
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане

ВОЗ расследует данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане

Дым на месте взрыва в Ливане
Дым на месте взрыва в Ливане
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в Ливане. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 мар — РИА Новости. ВОЗ расследует данные об использовании израильскими ВВС снарядов с фосфором в Ливане, заявил представитель организации в арабской стране доктор Абдинасир Абубакар.
В понедельник Human Rights Watch подтвердила, что 3 марта ЦАХАЛ применила запрещенные боеприпасы над жилыми домами в городе Йомор на юге соседнего государства.
«

"Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент пока не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее. Мы расследуем это и следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей", — рассказал Абубакар на брифинге в Женеве.

Разрушенный Дом русской культуры в Ливане
Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане
9 марта, 16:16
Он уточнил, что некоторые районы, где Израиль мог использовать такие снаряды, должны были эвакуировать, но многие решили не покидать дома.
«

"Они могут находиться в зоне риска заражения белым фосфором", — добавил доктор.

Второго марта ЦАХАЛ объявила о начале наступательной операции в Ливане. Рано утром в тот день с территории страны в направлении Израиля выпустили несколько ракет. Ответственность за атаку взяла на себя "Хезболла". Тель-Авив в ответ начал наносить массированные удары по населенным пунктам арабского государства, включая Бейрут.
Израильский военный вертолет
СМИ: Израиль попытался высадить десант на ливано-сирийской границе
7 марта, 03:14
 
ЛиванИзраильБейрутВОЗВ миреHuman Rights WatchХезболлаЖенева (город)
 
 
