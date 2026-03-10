Рейтинг@Mail.ru
16:02 10.03.2026 (обновлено: 16:50 10.03.2026)
В ФНС разъяснили, когда придется заплатить налог за льготный кредит
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ФНС разъяснили, когда придется заплатить налог за льготный кредит

ФНС: льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ставки ЦБ облагается НДФЛ

© РИА Новости / Нина ЗотинаМонеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ может расцениваться как материальная выгода, с которой необходимо заплатить НДФЛ по максимальной ставке 35%, если кредит получен от взаимозависимых лиц, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России в канале в Мах.
"Материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами облагается НДФЛ, если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или от взаимозависимого лица", - говорится в сообщении. Такая выгода по нормам Налогового кодекса РФ облагается НДФЛ по ставке 35%.
По действующим нормам, взаимозависимыми являются супруг или супруга, родители, в том числе усыновители, дети, братья, сестры, опекуны и их подопечные.
ФНС приводит два примера. "Гражданин приобрел новый автомобиль в автосалоне и воспользовался предложением от банка о беспроцентном кредите на три года. Так как покупатель не работает в банке, который выдает кредит, материальной выгоды не возникает. Другой гражданин - работник банка приобрел автомобиль, используя льготный кредит, полученный у своего работодателя. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается налогом", - поясняет ведомство.
"Таким образом, при отсутствии каких-либо трудовых или других взаимозависимых отношений между налогоплательщиком и кредитором и при получении кредита по льготной ставке материальная выгода не возникает, соответственно, необходимости уплачивать НДФЛ нет. Цель кредита в таких случаях не имеет значения", - объясняет ФНС.
Кроме того, налога не будет, если льготный кредит был предоставлен до 31 декабря 2024 года включительно на строительство или покупку жилья, но в том случае, если у налогоплательщика есть право на получение имущественного налогового вычета, которое нужно подтвердить.
Для расчета материальной выгоды используется ключевая ставка ЦБ, действовавшая на дату заключения договора.
ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
