В ФНС разъяснили, когда придется заплатить налог за льготный кредит

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Льготный кредит со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ может расцениваться как материальная выгода, с которой необходимо заплатить НДФЛ по максимальной ставке 35%, если кредит получен от взаимозависимых лиц, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) России в канале в Мах.

"Материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами облагается НДФЛ, если налогоплательщик получил кредит от своего работодателя или от взаимозависимого лица", - говорится в сообщении . Такая выгода по нормам Налогового кодекса РФ облагается НДФЛ по ставке 35%.

По действующим нормам, взаимозависимыми являются супруг или супруга, родители, в том числе усыновители, дети, братья, сестры, опекуны и их подопечные.

ФНС приводит два примера. "Гражданин приобрел новый автомобиль в автосалоне и воспользовался предложением от банка о беспроцентном кредите на три года. Так как покупатель не работает в банке, который выдает кредит, материальной выгоды не возникает. Другой гражданин - работник банка приобрел автомобиль, используя льготный кредит, полученный у своего работодателя. В этом случае возникает материальная выгода, которая облагается налогом", - поясняет ведомство.

"Таким образом, при отсутствии каких-либо трудовых или других взаимозависимых отношений между налогоплательщиком и кредитором и при получении кредита по льготной ставке материальная выгода не возникает, соответственно, необходимости уплачивать НДФЛ нет. Цель кредита в таких случаях не имеет значения", - объясняет ФНС.

Кроме того, налога не будет, если льготный кредит был предоставлен до 31 декабря 2024 года включительно на строительство или покупку жилья, но в том случае, если у налогоплательщика есть право на получение имущественного налогового вычета, которое нужно подтвердить.