БРАТИСЛАВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо верит, что проблема с Хорватией, касающаяся поставок нефти, будет решена, поскольку Братислава имеет право получать нефть из РФ и морем.
"У Словакии есть право на основании исключения получать российскую нефть не только через трубопровод "Дружба", но и морем. Здесь мы немного сталкиваемся с проблемой с нашими хорватскими друзьями, но верю, что эта проблема будет решена", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* во вторник.
В конце февраля представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что Хорватия будет поставлять в Венгрию по морю только нероссийскую сырую нефть.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельно Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России