В Финляндии оппозиция заявила, что не поддержит изменения в законе о ЯО
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Финляндии "Социал-демократы" не поддержит законодательные изменения, касающиеся ядерного оружия, заявил председатель партии Антти Линдтман.
Министр обороны Финляндии
Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
"Мы не можем поддержать такие изменения в законодательстве, которые отдаляют нас от скандинавской системы взглядов", - сказал Линдтман в эфире телерадиовещателя Yle.
Он добавил, что этот вопрос следовало обсудить в парламенте, и только после этого рассматривать возможность внесения поправок в законодательство.
Лидер социал-демократов также заявил, что у Финляндии ввиду своего географического положения есть основания подходить к вопросу о ядерном оружии с "большой сдержанностью и тщательным рассмотрением".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
6 марта заявил, что намерение Хельсинки
отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе
. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва
примет соответствующие меры.