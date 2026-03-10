Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии оппозиция заявила, что не поддержит изменения в законе о ЯО - РИА Новости, 10.03.2026
14:18 10.03.2026
В Финляндии оппозиция заявила, что не поддержит изменения в законе о ЯО
В Финляндии оппозиция заявила, что не поддержит изменения в законе о ЯО - РИА Новости, 10.03.2026
В Финляндии оппозиция заявила, что не поддержит изменения в законе о ЯО
Крупнейшая оппозиционная партия Финляндии "Социал-демократы" не поддержит законодательные изменения, касающиеся ядерного оружия, заявил председатель партии... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:18:00+03:00
2026-03-10T14:18:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
финляндия
хельсинки
в мире, финляндия, хельсинки
В мире, Финляндия, Хельсинки
В Финляндии оппозиция заявила, что не поддержит изменения в законе о ЯО

Линдтман: финская партия "Социал-демократы" не поддержит изменения в законе о ЯО

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Финляндии "Социал-демократы" не поддержит законодательные изменения, касающиеся ядерного оружия, заявил председатель партии Антти Линдтман.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Размещение ЯО в Финляндии станет ошибкой для ее будущего, считает политик
Вчера, 06:58
"Мы не можем поддержать такие изменения в законодательстве, которые отдаляют нас от скандинавской системы взглядов", - сказал Линдтман в эфире телерадиовещателя Yle.
Он добавил, что этот вопрос следовало обсудить в парламенте, и только после этого рассматривать возможность внесения поправок в законодательство.
Лидер социал-демократов также заявил, что у Финляндии ввиду своего географического положения есть основания подходить к вопросу о ядерном оружии с "большой сдержанностью и тщательным рассмотрением".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Верховный суд рассмотрит иск к Финляндии из-за ограничений на въезд
Вчера, 13:28
 
