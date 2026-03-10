В Финляндии оппозиция заявила, что не поддержит изменения в законе о ЯО

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Финляндии "Социал-демократы" не поддержит законодательные изменения, касающиеся ядерного оружия, заявил председатель партии Антти Линдтман.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.

"Мы не можем поддержать такие изменения в законодательстве, которые отдаляют нас от скандинавской системы взглядов", - сказал Линдтман в эфире телерадиовещателя Yle.

Он добавил, что этот вопрос следовало обсудить в парламенте, и только после этого рассматривать возможность внесения поправок в законодательство.

Лидер социал-демократов также заявил, что у Финляндии ввиду своего географического положения есть основания подходить к вопросу о ядерном оружии с "большой сдержанностью и тщательным рассмотрением".