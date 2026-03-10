Размещение ЯО в Финляндии станет ошибкой для ее будущего, считает политик

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Финляндии станет ошибкой для будущего страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планируемые финскими властями изменения в законе, касающемся ядерного оружия.