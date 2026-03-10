Размещение ЯО в Финляндии станет ошибкой для ее будущего, считает политик

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Размещение ядерного оружия в Финляндии станет ошибкой для будущего страны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя планируемые финскими властями изменения в законе, касающемся ядерного оружия.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
"Разрыв всех связей с Россией был ужасной ошибкой для Финляндии, но размещение ядерного оружия станет еще большей ошибкой для будущего страны", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, и в ответ Москва примет соответствующие меры.