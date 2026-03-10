https://ria.ru/20260310/finlyandiya-2079596764.html
В Финляндии не отклонят изменения в законе о ЯО, считает политик
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал маловероятным, что в Финляндии отклонят планируемые властями изменения в законе, РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:29:00+03:00
2026-03-10T04:29:00+03:00
2026-03-10T04:29:00+03:00
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал маловероятным, что в Финляндии отклонят планируемые властями изменения в законе, который касается ядерного оружия.
Министр обороны Финляндии
Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
"К сожалению, вероятность, что изменения в законе отклонят, невелика, поскольку нынешнее правительство имеет большинство мест в парламенте, и закон, скорее всего, будет одобрен и изменен, что станет историческим сдвигом в нейтралитете Финляндии, который теперь полностью утерян в связи с членством НАТО
", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что это не политика обороны Финляндии, а политика альянса, который, по словам Мемы, не заботится о национальных интересах своих членов, "а скорее преследует свои собственные геополитические цели".
"Финляндия вела политику нейтралитета, которая хорошо показывала себя в течение многих лет. Теперь она отказалась от этой политики, и сегодня Финляндия при членстве в НАТО стала менее безопасной страной, чем до присоединения", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
6 марта заявил, что намерение Хельсинки
отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндиии эскалации напряженности в Европе
. По его словам, это станет угрозой для России, и в ответ Москва
примет соответствующие меры.