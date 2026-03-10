В Финляндии не отклонят изменения в законе о ЯО, считает политик

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал маловероятным, что в Финляндии отклонят планируемые властями изменения в законе, который касается ядерного оружия.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.

"К сожалению, вероятность, что изменения в законе отклонят, невелика, поскольку нынешнее правительство имеет большинство мест в парламенте, и закон, скорее всего, будет одобрен и изменен, что станет историческим сдвигом в нейтралитете Финляндии, который теперь полностью утерян в связи с членством НАТО ", - сказал собеседник агентства.

Политик добавил, что это не политика обороны Финляндии, а политика альянса, который, по словам Мемы, не заботится о национальных интересах своих членов, "а скорее преследует свои собственные геополитические цели".

"Финляндия вела политику нейтралитета, которая хорошо показывала себя в течение многих лет. Теперь она отказалась от этой политики, и сегодня Финляндия при членстве в НАТО стала менее безопасной страной, чем до присоединения", - сказал собеседник агентства.