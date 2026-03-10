Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии не отклонят изменения в законе о ЯО, считает политик - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/finlyandiya-2079596764.html
В Финляндии не отклонят изменения в законе о ЯО, считает политик
В Финляндии не отклонят изменения в законе о ЯО, считает политик - РИА Новости, 10.03.2026
В Финляндии не отклонят изменения в законе о ЯО, считает политик
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал маловероятным, что в Финляндии отклонят планируемые властями изменения в законе, РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:29:00+03:00
2026-03-10T04:29:00+03:00
в мире
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_9f9db2211df24b909d812c64362cc799.jpg
https://ria.ru/20260309/finljandija-2079532351.html
https://ria.ru/20260309/finljandija-2079503011.html
финляндия
хельсинки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, россия, нато
В мире, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Россия, НАТО
В Финляндии не отклонят изменения в законе о ЯО, считает политик

Мема: маловероятно, что в Финляндии отклонят изменения в законе о ЯО

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал маловероятным, что в Финляндии отклонят планируемые властями изменения в законе, который касается ядерного оружия.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Финляндии призвали возобновить диалог с Россией
Вчера, 16:28
"К сожалению, вероятность, что изменения в законе отклонят, невелика, поскольку нынешнее правительство имеет большинство мест в парламенте, и закон, скорее всего, будет одобрен и изменен, что станет историческим сдвигом в нейтралитете Финляндии, который теперь полностью утерян в связи с членством НАТО", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что это не политика обороны Финляндии, а политика альянса, который, по словам Мемы, не заботится о национальных интересах своих членов, "а скорее преследует свои собственные геополитические цели".
"Финляндия вела политику нейтралитета, которая хорошо показывала себя в течение многих лет. Теперь она отказалась от этой политики, и сегодня Финляндия при членстве в НАТО стала менее безопасной страной, чем до присоединения", - сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндиии эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, и в ответ Москва примет соответствующие меры.
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Финляндии заявили об утрате суверенитета после вступления в НАТО
Вчера, 12:45
 
В миреФинляндияХельсинкиДмитрий ПесковРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала